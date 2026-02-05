18 treceri fără plată, într-o singură lună

Cazul unui moldovean de 35 de ani a fost judecat la Tribunalul din Pesaro, Italia, după ce individul a reușit să circule gratuit pe autostradă, de-a lungul coastei Adriatice, folosind o metodă simplă, dar eficientă.

Potrivit anchetatorilor, într-o zingură lună, bărbatul a trecut de 18 de ori prin porțile de taxare fără să plătească, provocând un prejudiciu de peste 1.000 de euro companiei Autostrade.

Schema folosită la porțile de taxare

Conform publicației corriereadriatico.it, bărbatul profita de benzile destinate sistemului Telepass, lipindu-se efectiv de un autoturism dotat cu dispozitivul electronic.

Trecea de bariera de taxare înainte ca aceasta să coboare complet, reușind astfel să circule gratuit.

Totul depindea de sincronizare: câteva secunde de întârziere ale barierei erau suficiente pentru a permite mai multe treceri ilegale.

Moldoveanul conducea mașina unui român

Toate deplasările s-au desfășurat de-a lungul coastei Adriatice.

Bărbatul conducea un autoturism cu numere de înmatriculare din Lituania, însă vehiculul aparținea unui cetățean român care locuiește permanent la București.

După un control efectuat asupra mașinii, autoritățile i-au atribuit șoferului moldovean toate trecerile neplătite, motiv pentru care acesta a fost trimis în judecată pentru înșelăciune agravată, fiind acuzat că a „păcălit” sistemele de plată ale companiei de autostrăzi.

Prejudiciul total ar fi ajuns la 14.000 de euro

În timpul procesului, s-a arătat că nu ar fi fost prima dată când bărbatul ar fi folosit această metodă. În trecut, el mai fusese implicat în dosare similare în alte zone din Italia, în care prejudiciul total ar fi ajuns la aproximativ 14.000 de euro, sume neachitate către compania Autostrade.

În acele cazuri, dovezile se bazau în principal pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere ale caselor de taxare, care identificau numărul de înmatriculare și vehiculul.

Lipsa probelor și achitarea

Avocata din oficiu, Monica Massari, a susținut în fața instanței că ancheta nu a furnizat probe suficiente pentru a stabili cu certitudine responsabilitatea penală a inculpatului. Potrivit apărării, nu s-a demonstrat clar că bărbatul era efectiv la volanul mașinii în toate trecerile contestate.

Compania Autostrade nu și-a retras plângerea și s-a constituit parte civilă, solicitând recuperarea taxelor neachitate. Procurorul de caz a cerut o pedeapsă de șapte luni de închisoare, însă judecătorul a decis achitarea bărbatului de toate acuzațiile.

Între timp, cetățeanul moldovean nu a mai răspuns apelurilor avocatului său din luna octombrie 2024. Potrivit presei locale, există posibilitatea ca acesta să nu afle niciodată că a fost achitat.

Tot în Peninsulă, un șofer italian a ajuns în fața instanței după ce a reușit să circule gratuit pe autostrăzi, timp de 14 luni. La volanul unei mașini Fiat Panda, bărbatul a păcălit de 51 de ori stațiile de taxare, provocând companiei Autostrade un prejudiciu de 2.200 de euro.

Iar în Franța, în urmă cu mai mulți ani, un șofer român a reușit să treacă de 91 de ori cu TIR-ul pe care îl conducea prin puncte de taxare de pe autostradă, dar a evitat de fiecare dată să plătească taxa. Românului i-a fost confiscat camionul, iar el a fost reținut și condamnat.

