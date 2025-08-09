Imagini cu Mădălina Ghenea în costum de baie. Actrița a renunțat la sutien

Mădălina Ghenea, considerată una dintre cele mai frumoase femei din lume, a reușit din nou să își surprindă fanii. Actrița a împlinit pe 8 august 38 de ani și a ales să marcheze momentul cu o serie de fotografii extrem de provocatoare, publicate pe Instagram cu doar câteva ore înainte de aniversare.

Aflată în vacanță, Mădălina Ghenea a împărtășit imagini dintr-un spațiu de joacă, dar și cadre incendiare surprinse la piscină. În unele fotografii, Mădălina a purtat un costum de baie colorat, iar în altele a renunțat complet la sutien, lăsând imaginația fanilor să zboare.

Postările au făcut rapid furori în mediul online, adunând aproape 40.000 de aprecieri și numeroase comentarii admirative. „Alertă de ziua de naștere. Dacă ai uitat că mâine e ziua mea de naștere… blochează-mă acum și scutește-ne pe amândoi de dramă. Spune fata care uită ziua de naștere a tuturor, încurcă zodiile și tot întreabă «stai, câți ani împlinesc din nou?»”, a scris Mădălina Ghenea pe Instagram, cu o zi înainte de aniversare.

Totul despre Mădălina Ghenea

Mădălina Ghenea este o actriță română, care și-a început cariera ca fotomodel. Este stabilită în Italia. S-a născut la data de 8 august 1987 la Slatina. Mădălina a luat lecții de balet timp de șapte ani, dar și de pian. A absolvit Colegiul Național Ion Minulescu din Slatina.

Cariera sa în domeniul modei a început la numai 15 ani, când a prezentat pentru celebrul creator Gattinoni. A participat la prezentări de modă în toată lumea, România, Italia, Germania, Japonia, Austria, Africa de Sud, Franța sau Spania.

Printre reclamele cele mai cunoscute se numără cele la branduri ca La Perla, Lovable, Lise Charmel, Peroni, New Yorker, Borghetti, Sloggi, Grimaldi Mare, Max Well, Lormar, Amarea, Primadonna, Quelle, Margherita Mazzei, Lascana, Von Dutch, Parah, Lepel sau Huntermoller.

A atras atenția presei din România odată cu lansarea videoclipului melodiei Il tempo tra di noi a lui Eros Ramazzotti, în care apare în rolul iubitei cunoscutului cântăreț.

În 2008 este una din protagonistele celebrului calendar Peroni. În anul 2010, debutează în televiziune și acceptă să participe la concursul Ballando con le stelle, devenind partenera lui Simone Di Pasquale.

Din 2011 este imaginea companiei de telefonie mobilă Tre-Italia. De asemenea din același an devine imaginea producătorului de haine pentru dans DEHA și a celebrei curse pentru mașini de epocă Mille Miglia.

Debutul său ca actriță l-a făcut în 2011 în rolul Irinei din filmul italian I soliti idioti.

A avut o relație cu actorul Leonardo DiCaprio și a fost iubita actorului scoțian Gerard Butler. În 2016 a avut o relație cu celebrul designer Philipp Plein, care a durat doar 38 de zile.

