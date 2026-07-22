Potrivit Spynews, dacă vrei să te cazezi acolo timp de o săptămână, în luna iulie, prețul pentru doi adulți și trei copii este de 28.258 de lei, cu mic-dejun inclus. Pentru o noapte de cazare, prețul pe care trebuie să îl plătești este de 4.037 de lei.

Hotelul se află la malul mării, în regiunea Guia de Isora. Turiștii care se cazează acolo au parte de 7 piscine, un centru spa și wellness, sală de fitness și bar.

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Mirela Vaida a postat pe contul de socializare imagini în care apare alături de fiica ei, una dintre aparițiile rare ale acesteia, de altfel.

Reacția Mirelei Vaida după ce a fost numită „isterică”

Aflată în vacanță alături de familie în Spania, Mirela Vaida a reacționat public pe pagina sa de Instagram în urma comentariilor negative primite după difuzarea la Antena 1 a emisiunii lui Nea Mărin „Poftiți pe la noi”.

„Suntem în vacanță în Tenerife, în Spania. Suntem într-un golf unde apa oceanului este atât de clară și nisipul este atât de fin și sunt foarte mulți oameni cu copii mici. Adică fix cum îmi place mie. Ai mei sunt numai în apă, iar noi stăm și îi păzim de pe margine”, a povestit Mirela Vaida pe rețelele de socializare.

„Aseară s-a difuzat primul episod din ediția cu Nea Mărin (…). Mi-au scris unii, din aceștia care își pun icoane la poza de profil, că sunt isterică. Da, sunt isterică! Păi da, eu așa sunt. Dar nu e ca și cum nu știu și nu-mi asum asta, ba mi-asum.

Păi eu țip, mă enervez, sunt supercompetitivă, sunt superbătăioasă și nu-mi place să pierd. Voi ziceți că eu sunt isterică și că v-ați săturat de urletele mele în trei zile de Nea Mărin? Păi voi nu știți ce am făcut în Asia Express! Păi stați un pic, nu mă cunoașteți!?”, a încheiat vedeta pe un ton ironic.