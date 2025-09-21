Ramona și Monica Gabor au avut parte de o revedere emoționantă în Dubai, după o lungă perioadă în care nu s-au mai afișat împreună. Cele două surori, stabilite în colțuri diferite ale lumii – Monica în America, alături de Mr. Pink, fiul lor și Irina Columbeanu, iar Ramona în Dubai – au petrecut timp prețios împreună, în compania a două prietene apropiate.

Momentul a fost imortalizat și postat pe rețelele sociale de Ramona Gabor, care a descris întâlnirea drept „cea mai bună surpriză, fericire instantă”. Fotografiile le arată pe cele două extrem de zâmbitoare, semn că revederea a fost una plină de bucurie.

Deși s-a retras de ani buni din viața mondenă, Monica Gabor continuă să atragă atenția prin aparițiile sale rare. La 37 de ani, fosta soție a lui Irinel Columbeanu arată neschimbată, la fel ca în perioada în care trăia în România, demonstrând că timpul pare să nu își lase amprenta asupra ei.

Motivul pentru care Monica Gabor nu vine în România

Irina Columbeanu a fost invitată recent în emisiunea „La Măruță”, unde a vorbit deschis despre viața pe care mama sa, Monica Gabor, o duce în Statele Unite ale Americii. Adolescenta a mărturisit că fosta soție a lui Irinel Columbeanu și-a construit o viață stabilă și liniștită în America și a ales să nu revină în România din cauza restricțiilor impuse de actuala administrație privind obținerea green card-ului.

„Mama e foarte bine. Și-a făcut o viață foarte confortabilă și îi place rutina ei de zi cu zi. Merge la sală dimineața, gătește, după face curățenie, mai iese… Îi place mult să iasă la cumpărături de mâncare. Avem același hobby. Are o viață foarte relaxantă. Iese cu Mr. Pink… Da, e fericită. A mai fost în România, dar e mai greu cu green card-ul acum. Eu mi-am asumat un risc să vin aici, pentru acum e mai greu cu noua administrație. Ea nu a vrut să riște, mai ales că are rutina ei acolo și știe că mă descurc singură”, a declarat Irina Columbeanu în emisiunea „La Măruță”.

