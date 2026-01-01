Apariția Ralucăi Bădulescu nu avea cum să treacă neobservată. Îmbrăcată într-un costum de baie întreg, cu imprimeu animal print, vedeta a afișat o siluetă bine conturată și o atitudine relaxată, perfect adaptată peisajului tropical. Ținuta a fost pusă în valoare de machiajul atent realizat, cu accent pe buze, dar și de coafura lejeră, potrivită temperaturilor ridicate din locația unde se filmează producția.

Fotografiile au fost realizate într-un cadru spectaculos, cu palmieri, cer senin și apă limpede în fundal, detalii care completează atmosfera de vacanță specifică Survivor România 2026. Zâmbitoare și sigură pe ea, ea pare să se bucure din plin de experiența trăită alături de echipa show-ului, chiar dacă nu se află pe trasee sau în competiție directă cu participanții.

În cadrul emisiunii dedicate Survivor România 2026, pe care o realizează alături de Anamaria Prodan, vedeta nu s-a ferit să facă și unele comentarii savuroase despre concurenți. La un moment dat, aceasta a avut o remarcă despre Cristian Boureanu, aflat printre participanții sezonului, spunând: „Boureanu, când o să dea cu ochii de Naba Salem, mie îmi e că o să iasă cu scântei pe acolo”.

Cine sunt Faimoșii de la Survivor România 2026

Primii concurenți prezentați sunt cei care fac parte din echipa roșie, cea a Faimoșilor, iar printre aceștia se regăsesc personalități din domenii extrem de diferite! Doi sportivi care au scris istorie, lasă în urmă trofeele câștigate și pășesc spre jungla care le va schimba orice perspectivă: Gabi Tamaș, fotbalistul internațional care a demonstrat și în Asia Express că motivația îl poate duce până la capăt și Patricia Vizitiu, handbalista de top care a făcut performanță cu fiecare aruncare.

Conținutul lor din mediul online le-a adus notorietate, iar urmăritorii lor vor avea șansa să-i descopere și-n alt mod în următoarea perioadă! Yasmin Awad, Naba Salem și Ceanu intră în competiție cu gândul să arate că pot face performanță și de această dată! Cunoscut atât pentru ceea ce face în social media, cât și pentru faptul că este parte din echipa Super Neatza de peste un an, Aris Eram a acceptat o nouă provocare în viața lui!

Cu multă experiență de viață, în afaceri și cu multe obstacole depășite înspre atingerea succesului actual, Cristian Boureanu și Călin Donca o vor lua din nou de la zero, într-o aventură cum nu au mai trăit. Spiritul artistic le călăuzește cariera, însă acum vor trebui să apeleze la pragmatism și îndârjire. Artistul Iustin Hands face show pe scenă, însă cum se va descurca în cele mai dure condiții?

Actrița Roxana Condurache este mereu gata de spectacol, iar în această emisiune, va fi mereu pregătită să depășească obstacolele! Cunoscută pentru aparițiile la TV, iar în prezent pasionată de sport și echilibru, Marina Dina, vrea să vadă cum toate cele pe care le-a învățat o vor ajuta în acest format! Stabilită în Marea Britanie, antrenor personal, Larisa Uță vrea să demonstreze că sinceritatea și încrederea de sine îi vor deveni aliat în competiție. Fiecare dintre ei are o motivație diferită, însă un gând comun – să meargă până la final.

Ce emisiune vor avea Raluca Bădulescu și Anamaria Prodan

Telespectatorii au de acum un nou motiv de bucurie – din 8 ianuarie, de la ora 18.00, din Republica Dominicană, vine o nouă emisiune în care toate întâmplările din show sunt atent comentate!

De luni până vineri, Survivor – Povești din junglă este emisia care le va aduce tuturor curioșilor cele mai aprige comentarii despre ceea ce se întâmplă în fiecare vineri, sâmbătă și duminică la TV! În plus, toate lucrurile nevăzute, toate discuțiile neauzite și toate părerile despre ceea ce trăiesc concurenții ies la iveală!

Raluca Bădulescu și Anamaria Prodan sunt în Dominicană și sunt gata să descopere cum vor trăi curajoșii acestui sezon, să inspecteze zona și să cunoască oamenii, aflând prin poveștile lor cât mai multe informații care se vor conecta cu show-ul în sine! Cu invitați speciali, momente nevăzute anterior și cu materiale în exclusivitate despre concurenți, Survivor – Povești din junglă va fi de neratat!

