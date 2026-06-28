Campionul la dans i-a făcut o mare bucurie băiatului, alegând să petreacă împreună câteva zile în Delta Dunării.

„Astăzi este ziua cea mare, ziua în care voi pleca împreună cu Ioachim în Delta Dunării pentru prima oară în viață atât pentru mine, cât și pentru el. Entuziasmul este la cote maxime. Ioachim este nerăbdător să pescuiască”, a anunțat Rareș Cojoc pe rețelele de socializare, unde a postat un reel cu prima zi în Delta Dunării.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

Cei doi au luat o barcă pentru a ajunge la cazare, însă Ioachim a schimbat radical planurile. Dornic să își încerce norocul la pescuit, puștiul împreună cu tatăl său și căpitanul Marius au ales locul potrivit pentru a demara treaba, Marius fiind cel care i-a oferit micuțului toate secretele privind capturarea peștilor.

„Suntem pe barcă, avem vreo 40-50 de minute și Ioachim visează la pasiunea lui supremă să pescuiască. Pescuim de 3 ore, nu am apucat nici măcar să ne deschidem valiza. A învățat să lanseze cu lanseta lui”, a mai spus Rareș.

Punctul culminant a fost când puștiul a capturat primul său pește. „Ioachim a prins prima știucă din viața lui. 58 cm. Bravo, mă, puiule!”, și-a felicitat campionul la dans copilul. Ioachim a pupat peștele, după care l-a eliberat.

„Ideea este că o știucă ne-a scăpat, a treia a fost cu noroc și am adus-o în barcă. Și a patra, și a zecea. Abia aștept să mănânc pește. Nu mai pot de foame”, a specificat Rareș. Tatăl și fiul și-au încheiat prima zi în Delta Dunării pe barcă, unde fiul s-a distrat la pescuit.

Foto: Facebook

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE