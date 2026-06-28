Prima cale ferată din România intră în modernizare de 2,1 miliarde de lei

Linia București – Giurgiu este una dintre cele mai vechi și mai importante legături feroviare ale României. A fost inaugurată în 1869 și a făcut, timp de zeci de ani, legătura dintre București, Dunăre și Bulgaria, prin punctul de frontieră Giurgiu – Ruse.

Proiectul actual prevede modernizarea traseului București Nord – Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră. Linia va fi electrificată, vor fi instalate sisteme moderne de semnalizare, iar trenurile vor putea circula cu viteze de până la 120 km/h. Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a precizat joi, 4 iunie, că sunt analizate 16 alternative de traseu pentru ,,Autostrada București-Giurgiu”, primul drum de mare viteză care se proiectează la frontiera cu Bulgaria.

Lucrările au început pe segmentul Jilava – Frătești

Contractul pentru modernizarea liniei a fost semnat pe 14 august 2025 cu asocierea RailWorks, formată din Arcada Company și Alstom Transport. Valoarea contractului este de 2,1 miliarde de lei, fără TVA, iar finanțarea vine din fonduri europene, prin programul CEF 2021-2027.

Potrivit CFR Infrastructură, etapa de proiectare a fost finalizată, iar ordinul de începere a lucrărilor a fost emis pe 12 mai 2026. În prezent, antreprenorul lucrează pe intervalul Jilava – Frătești.

Prima cale ferată din România, modernizată cu 2.100.000.000 de lei. Când vor circula trenurile cu 120 km/h spre Giurgiu și Bulgaria
Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. continuă lucrările de modernizare a infrastructurii feroviare pe sectorul București Progresu – Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră. Foto: CFR Infrastructură / Facebook

După aproximativ trei luni de șantier, progresul fizic general este de 7%. Lucrările de dezafectare pe intervalul Jilava – Frătești au ajuns la aproximativ 65%, această etapă fiind necesară pentru eliberarea frontului de lucru și pentru pregătirea execuției în siguranță. Termenul contractual pentru finalizarea lucrărilor pe Lotul 2 este noiembrie 2028.

Linia va fi electrificată și dotată cu sistem european de semnalizare

Modernizarea liniei București – Giurgiu nu înseamnă doar schimbarea șinelor. Proiectul include electrificarea completă a traseului, modernizarea instalațiilor feroviare și introducerea sistemului european de management al traficului feroviar ERTMS Nivel 2.

Modernizare a infrastructurii feroviare pe sectorul București Progresu – Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră (1)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 13

Acest sistem este folosit pe coridoarele feroviare europene și permite un control mai bun al circulației trenurilor, cu un nivel mai ridicat de siguranță. Vor fi construite și substații de tracțiune la Jilava și Frătești, necesare pentru alimentarea liniei electrificate. Proiectul include și măsuri pentru protejarea faunei de-a lungul traseului.

Un viaduct nou va fi construit în zona Daia

Un punct important al proiectului este zona localității Daia, unde restricțiile de tonaj au afectat circulația trenurilor de marfă. Din această cauză, trenurile au fost deviate în ultimii ani pe ruta Videle, ceea ce a prelungit traseele și timpii de transport. Pentru eliminarea acestui blocaj, proiectul prevede construirea unui viaduct nou. După finalizarea lucrărilor, trenurile de marfă vor putea circula direct spre Giurgiu și mai departe spre Bulgaria.

Modernizarea liniei este importantă nu doar pentru pasageri, ci și pentru transportul de marfă. Traseul leagă Capitala de Dunăre și de rețelele feroviare din sud-estul Europei.

Ruta a fost blocată timp de 19 ani

Linia București – Giurgiu a avut o istorie complicată în ultimele două decenii. Traficul feroviar a fost suspendat timp de 19 ani după prăbușirea podului de la Grădiștea peste râul Argeș. Circulația a fost reluată abia în iunie 2024, după finalizarea noului pod. Modernizarea actuală este etapa care ar trebui să aducă linia la standarde europene.

Ruta poate îmbunătăți transportul de pasageri între București și Giurgiu și poate ajuta transportul de marfă spre portul Giurgiu, spre Bulgaria și spre zona Balcanilor.

Prima linie de cale ferată din Țările Române

Linia București Filaret – Giurgiu a fost prima cale ferată construită pe teritoriul Țărilor Române. Povestea ei a început în 1865, când lucrările au fost concesionate unei companii britanice. Construcția a durat aproape doi ani, între 1867 și 1869. Linia avea o lungime de peste 67 de kilometri și includea mai multe poduri metalice peste râurile Sabar, Argeș și Neajlov.

Inaugurarea oficială a avut loc la 19/31 octombrie 1869. Primul tren a fost remorcat de locomotiva „Mihaiu Bravu”, condusă de J. T. Barkley. A doua garnitură a plecat la 15 minute distanță, trasă de locomotiva „Dunărea”, condusă de Nicolae Tănase, primul mecanic român.

La inaugurare, prim-ministrul de atunci, Dimitrie Ghica, a spus că „gradul de civilizație al unui popor se măsoară prin numărul kilometrilor căilor sale ferate”.

Dacă termenul va fi respectat, linia modernizată spre Giurgiu și Bulgaria ar urma să fie gata la finalul anului 2028.

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