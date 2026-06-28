Diana Matei a anunțat că a renunțat la postul pe care l-a ocupat aproape două decenii în cadrul Ministerului Apărării Naționale. Invitată în emisiunea „Xtra Night Show”, artista a explicat că programul tot mai solicitant și dorința de a petrece mai mult timp alături de familie au determinat-o să ia această decizie.

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Diana Matei a renunțat la postul din Ministerul Apărării Naționale

După aproape 20 de ani de activitate în cadrul Ministerului Apărării Naționale, Diana Matei a decis să încheie acest capitol profesional. Artista a făcut anunțul în emisiunea „Xtra Night Show”, unde a vorbit despre motivele care au stat la baza acestei hotărâri.

În tot acest timp, cântăreața a ocupat o funcție importantă în cadrul ministerului, fiind implicată în organizarea evenimentelor artistice dedicate invitaților oficiali.

De ce și-a dat demisia după aproape două decenii

Diana Matei spune că decizia nu a fost una ușoară, însă ritmul tot mai intens al activităților și lipsa timpului liber au făcut imposibilă continuarea în același mod.

Artista a explicat că și-ar fi dorit să își păstreze atât activitatea din cadrul Ministerului Apărării Naționale, cât și cariera artistică, însă a fost nevoită să stabilească alte priorități.

„Nu mai puteam face față. Era extrem de solicitant. Eu sunt foarte inimioasă, așa îmi este firea, și aș face foarte multe lucruri deodată și m-aș băga în 100 de mii de proiecte. Sunt extrem de pasionată de tot ceea ce fac și, prin firea mea, sunt foarte ambițioasă. (…) La un moment dat există și alegeri pe care trebuie să le facem și bineînțeles că cel mai important este Ianis, este familia mea”, a declarat Diana Matei, la „Xtra Night Show”.

Familia a cântărit cel mai mult în decizia artistei

Potrivit declarațiilor sale, hotărârea de a demisiona a venit după o perioadă lungă de analiză. Diana Matei spune că nu ia decizii impulsive și că a cântărit cu atenție toate aspectele înainte de a face acest pas.

Artista a mărturisit că despărțirea de colegii alături de care a lucrat aproape două decenii a fost una dintre cele mai dificile părți ale acestei schimbări. Diana Matei spune că s-a atașat de oamenii cu care a colaborat în toți acești ani și că nu îi este deloc ușor să încheie relațiile construite în timp.

„Foarte greu renunți la relații și la oameni. Eu sunt un om fidel relațiilor și oamenilor, mi-e foarte greu să mă despart de oameni, de lucrurile pe care le fac, le construiesc, nu mă desprind foarte ușor de oameni și de situații. Dar, când o fac, nu iau hotărârea imediat, cântăresc foarte bine când iau o hotărâre”, a declarat Diana Matei.

De acum înainte, artista spune că își va concentra mai mult atenția asupra familiei și asupra proiectelor muzicale, capitole pe care își dorește să le dezvolte în perioada următoare.

Diana Matei câștiga 8.600 de lei în cadrul MApN

Artista a clarificat că veniturile ei nu sunt fixe, ci fluctuează în funcție de sporurile și proiectele specifice în care este implicată în cadrul MApN.

Denise Rifai a întrebat-o pe invitata sa ce salariu are, pe cartea de muncă, în cadrul Ministerului Apărării, iar Diana Matei a precizat: „Trebuie să fac diferența între brut și net că habar nu am. Cred că undeva la 8.600 de RON, ceva de genul acesta. Și sunt sporuri, pentru că la armată sunt niște sporuri micuțe care… fluctuații foarte mici. Adică, uneori sunt mai puțin cu 100, 200 RON sau mai mult, dar cam ăsta este salariul.”

„Noi cântăm pentru oficialități. Pentru oameni care vin, tot delegații din străinătate, oficiale și susținem programe artistice”

După ce artista a menționat câți bani câștigă în cadrul MApN, Denise Rifai a vrut să afle în ce constă activitatea artistei, iar aceasta a spus: „Noi cântăm pentru oficialități. Pentru oameni care vin, tot delegații din străinătate, oficiale și susținem programe artistice, bineînțeles cu Ansamblul Artistic al Armatei, împreună cu toți colegii mei de la ansamblu și practic participăm la protocol. Noi bineînțeles efectuând munca noastră de artiști. Cântăm pentru oficialități.”

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