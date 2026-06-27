Pentru ca această măsură să devină oficial lege, propunerea mai are nevoie doar de votul de aprobare din partea Parlamentului Cataloniei.

Cine sunt turiștii vizați și de ce sunt taxați mai dur

Dacă inițiativa va primi undă verde, taxa actuală aproape că se va tripla, urmând să ajungă la 30 de euro pe zi. În prezent, turiștii de pe croaziere care staționează mai puțin de 12 ore în capitala catalană achită o taxă totală de 11 euro, compusă dintr-o suprataxă municipală de 5 euro și o taxă regională de 6 euro.

Noua tarifare nu se va aplica tuturor celor care sosesc pe mare. Consiliul Municipal a specificat că majorarea îi va viza exclusiv pe pasagerii navelor de croazieră care fac doar o escală scurtă în port și petrec mai puțin de 12 ore ancorați.

Criticii acestui tip de turism susțin de ani de zile că vizitatorii de tip „fulger” provoacă aglomerație extremă în zonele istorice, dar aduc beneficii economice extrem de reduse pentru comunitatea locală, deoarece nu se cazează la hoteluri și rareori iau masa la restaurantele din oraș.

În schimb, itinerariile care încep sau se termină în portul din Barcelona vor fi complet scutite de această creștere. Autoritățile consideră că pasagerii acestor rute aduc un impuls economic real orașului, deoarece aceștia își rezervă, de regulă, nopți de cazare în hotelurile locale înainte sau după călătorie și folosesc intens rețelele de transport și serviciile din oraș.

Datele statistice arată că pasagerii navelor de croazieră reprezintă aproximativ 7,5% din totalul vizitatorilor zilnici ai Barcelonei în timpul sezonului estival. Cu toate acestea, timpul mediu pe care aceștia îl petrec efectiv vizitând orașul este de numai 5,7 ore, un interval considerat mult prea scurt pentru a genera profituri sustenabile pentru comercianții locali.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Taxa ca armă de descurajare, nu doar sursă de venit

Propunerea a generat discuții aprinse privind scopul majorării taxei. Marc Serra, reprezentant al partidului de stânga BComú, a declarat că această inițiativă nu ar trebui să fie doar o modalitate de a genera venituri suplimentare.

„Aceasta ar trebui să funcționeze ca un factor de descurajare pentru acest tip de turism și să transmită un mesaj clar despre rolul pe care Barcelona dorește să-l atribuie sosirilor de croaziere”, a spus el, citat de APD.

Totuși, alte partide au propus limitarea numărului de pasageri de croazieră care pot ajunge anual în oraș, deși Consiliul Local a subliniat că această măsură este mult mai dificil de implementat. În prezent, pasagerii de croazieră reprezintă 7,5% din totalul vizitatorilor zilnici ai Barcelonei în sezonul de vârf, petrecând în medie 5,7 ore în oraș.

Avertismentul industriei: „Majorările bruște de taxe rareori aduc rezultatele dorite”

Consiliul Mondial al Turismului și Călătoriilor (WTTC) și-a exprimat deja îngrijorarea profundă cu privire la planurile Barcelonei. Reprezentanții instituției avertizează că o astfel de decizie riscă să slăbească competitivitatea orașului în raport cu alte porturi importante din Marea Mediterană și ar putea avea efecte de domino negative asupra economiei regionale.

„Deși înțelegem provocările complexe legate de gestionarea unei destinații de talie mondială, propunerea ar putea plasa Barcelona într-un dezavantaj competitiv clar. Datele colectate de WTTC din alte destinații demonstrează că majorările bruște de taxe rareori produc rezultatele scontate. Costurile suplimentare impuse vizitatorilor vor determina, cel mai probabil, o reducere a cheltuielilor pe care aceștia le fac la țărm, turiștii ajustându-și obiceiurile de consum”, a declarat Gloria Guevara, președinte și CEO al WTTC.

Oficialul WTTC a reamintit că Barcelona este unul dintre cele mai importante porturi de îmbarcare din lume, primind anual în jur de 4 milioane de pasageri. Aceștia generează o cheltuială medie locală de aproximativ 255 de euro per pasager, situându-se printre cele mai ridicate niveluri la nivel global. Impactul fiscal al acestei industrii este uriaș pentru bugetul local, industria de croaziere contribuind, spre exemplu, cu 11,9 milioane de euro doar sub formă de taxe directe către Consiliul Municipal din Barcelona în cursul anului 2024.

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