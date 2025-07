„Să putem să ne oferim, nouă și familiei noastre, acest cadou, adică șapte zile împreună în vacanță, înseamnă ENORM. Suntem pentru prima data la un resort ultra all inclusive în Turcia și este absolut senzațional!!

Nu știu dacă peste tot e așa, dar la @xanaduhotels din Belek nu găsim niciun cusur! Ba mai mult, grădinile, mâncarea, spectacolele, camerele, plaja… tot, tot sunt la superlativ.

Sigur că o astfel de vacanță e greu de organizat, ținând cont de numărul de persoane și etatea unora.

Prevăd doar doua probleme: o să ne îngrășăm și o să ne pară foarte rău că plecăm. Daaaar, până atunci, să curgă cu voioșie și recunoștință că suntem și că ne avem. Și, cum a spus Andrei ieri seara: ” Ce bine că sunt și bătrâneii noștri adorabili cu noi”, a scris Adela Popescu pe contul de socializare.

Adela Popescu și Radu Vâlcan, părinții a trei băieți energici – Alexandru, Andrei și Adrian – sunt adesea întrebați dacă își mai doresc un al patrulea copil. Inspirată probabil de exemplul prietenei sale, Laura Cosoi, care a devenit mamă pentru a patra oară anul trecut, Adela a făcut recent declarații amuzante pe acest subiect.

„Îmi vine să râd, pentru că tocmai ce ne-am întors de la țară și am stat cu copiii în mașină mai multe ore și a fost ceva… am crezut că lui Radu o să îi explodeze o venă, că o să fie ceva oribil, dar nu, nu i-a explodat nicio venă și am ajuns cu bine. Am și filmat, poate că o să postez odată un astfel de filmuleț și cred că o să mă apreciați mai mult”, a spus Adela Popescu, pentru WOWbiz.