Nicușor Dan, președintele ales al României, a depus jurământul luni, 26 mai, într-o ședință solemnă a Parlamentului. Ceremonia marchează începutul oficial al mandatului său de cinci ani. El a fost primit la Palatul Cotroceni cu onoruri militare. Deși a plouat torențial, acolo a fost așteptat de mai mulți oficiali și de persoane publice, care l-au susținut în campanie.

Mesajul Andreei Raicu

Printre vedetele care s-au remarcat se numără Andreea Raicu. Îmbrăcată într-o rochie albă creată chiar de ea, Andreea Raicu a stat lângă jurnalistul Mihai Gâdea și prezentatoarea Andreea Berecleanu la Palatul Cotroceni. După eveniment, pe Facebook, ea a postat câteva imagini însoțite de un mesaj.

„Astăzi am fost martora unui moment important pentru România și profund emoționant pentru mine. Nicușor Dan a fost învestit oficial în funcția de Președinte — o clipă care aduce nu doar schimbare, ci și speranță.

Este începutul unei noi etape, în care ne dorim cu toții mai multă umanitate, echilibru și respect. Îți doresc înțelepciune și curaj, domnule Președinte! Țara are nevoie de lideri care ascultă, care construiesc și care inspiră. Cred într-un viitor mai bun pentru România. Hai să facem toți tot ce ne stă în putință pentru a-l transforma în realitate”, a transmis ea.

Și cuplul Adi Sînă – Anca Serea a fost prezent la evenimentul de la Palatul Cotroceni. În repetate rânduri ei și-au arătat susținerea pentru Nicușor Dan în campania politică. „Astăzi am participat cu mare emoție și onoare la ceremonia de învestire a noului președinte al României, Nicușor Dan. A fost un moment cu adevărat simbolic, încărcat de speranță și responsabilitate, pe care l-am trăit cu inima plină.

O zi pe care o voi ține minte mult timp, nu doar pentru importanța ei, ci și pentru starea de speranță și încredere pe care am simțit-o acolo, la Palatul Cotroceni. A plouat mult, dar parcă nimic n-a reușit să umbrească bucuria acelui moment. Ploaia a avut chiar ceva simbolic – un fel de curățare și un nou început. Avem acum un președinte în care mulți dintre noi ne-am pus speranțele.

Am votat. A contat. Azi am simțit cât de important este să nu stai deoparte. Să-ți pese. Să crezi. Și da, credem. Avem așteptări mari. Avem speranțe. Dar mai ales, avem încrederea că președintele nostru va lua decizii pentru oameni, cu echilibru, cu curaj și cu inimă”, au zis ei pe Instagram.

Delia, probleme la învestirea lui Nicușor Dan

Și Delia s-a făcut remarcată la Palatul Cotroceni. Ea a fost însoțită de Răzvan Munteanu, soțul ei. Artista a fost surprinsă într-un moment nu tocmai confortabil, la TV. O durere cervicală nu i-a dat pace pe aproape toată durata evenimentului. „Spondiloza cervicală în direct la tv…. Mulțumesc pentru urările de sănătate”, a fost mesajul Deliei postat în dreptul imaginilor de pe Instagram.

Și Laura Cosoi a fost prezentă la Palatul Cotroceni și nu a ratat momentul de a face o poză cu noul președinte. „Astăzi îi urez succes președintelui Nicusor Dan care, la învestire, a vorbit despre femei. Un gest rar într-o politică în care, ani de zile, despre femei s-a vorbit doar pentru a fi scoase de pe liste electorale. Fara femei nu vor exista politici adevărate pentru copii și familii. Am încredere că împreună, bărbați si femei, putem face lucrurile altfel, mai bine, mai echilibrat”, a susținut ea în mediul online.

Și Lora și-a exprimat legate de noul președinte. „Fericită. Onorată. E un privilegiu să fii parte dintr-un moment în care simți că se poate. Că vocea ta a contat. Că România încă alege cu inima și cu mintea. Felicitări, domnule Președinte, Nicușor Dan! Aveți alături oameni care vor binele, cu tot sufletul. 🤝♥️”.

La eveniment a fost prezent și prezentatorul de radio și televiziune Mihai Morar, Corina Băcanu Călărașu, de la Kiss FM, dar și influencerița Sânziana Negru.

Marian Godină, absent de la învestirea lui Nicușor Dan

Deși l-a susținut public pe Nicușor Dan în campanie, polițistul Marian Godină spune că nu a fost invitat la învestirea noului președinte.

„Azi m-au întrebat mai mulți cunoscuți dacă sunt la Cotroceni. Le-am zis că nu sunt. Și când am fost la sală, m-au întrebat câțiva cum de nu sunt la București. E simplu. Nu am fost invitat de nimeni. Nici nu mă așteptam să fiu invitat, pentru că nu am făcut nicio clipă ceva cu gândul de a primi ceva în schimb.

Toată susținerea pentru Nicușor Dan am arătat-o pentru că așa am simțit, pentru copiii mei și viitorul lor și al nostru. Însă a devenit frustrant să văd azi împânzit Facebook-ul cu poze de la Cotroceni de la fel și de fel de persoane. Și poate că nu aș fi fost chiar deloc supărat, dacă, în campanie, echipa lui Nicușor Dan, fără să mă întrebe măcar, nu ar fi folosit mesajele mele pentru a le proiecta pe un ecran gigant la mitingul din Piața Victoriei sau chiar într-un video pe pagina lui Nicușor Dan.

Acum, mi se pare că a fost un oportunism grețos și nici măcar nu aș fi postat asta dacă ei nu s-ar fi folosit de acele mesaje. Eu m-am ales cu un teanc de reclamații la serviciu, iar alții au ciocnit azi șampanie și s-au postat pe Facebook. Un fel de, la plăcinte înainte, la război înapoi. Dacă, citind textul meu, vi se pare că sunt cam ofticat, vă confirm eu că sunt. Cred că oricare ar fi în locul meu. PS nu regret nicio clipă nimic din ceea ce am făcut”, a scris el pe Facebook.

