În urmă cu ceva timp, Dani Oțil, cunoscutul prezentator TV de la Antena 1, a deschis ușa casei sale, dezvăluind publicului o locuință cu adevărat impresionantă, pe care a amenajat-o cu pasiune și inspirație după numeroasele sale călătorii prin lume. Casa lui Dani Oțil, situată la Corbeanca, într-un duplex pe care îl împarte cu colegul său de matinal, Răzvan Simion, este un adevărat colț de rai în care își găsește liniștea alături de soția sa, Gabriela Prisăcariu, și fiul lor, Tiago.

„Acasă poți să-i spui locului ăluia la care visezi după primele trei zile de vacanță. Sau când ești plecat în oraș și ai o zi mai lungă, să vrei să ajungi acasă la răcoarea ta, mirosul tău, căldura ta. Locul ăla unde să fii ca telefonul pus la încărcat”, spunea matinalul de la Antena 1.

Dani Otil și-a luat casa în loc de avion

Fără să solicite ajutorul unui designer, Dani Oțil a reușit să creeze un ambient unic și plin de eleganță în locuința sa. A renunțat la ideea de a-și cumpăra un avion și a investit în vila sa din Corbeanca, pe care a transformat-o într-un adevărat cămin de vis. Fiind primul proprietar al vilei, prezentatorul de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a făcut investiții semnificative pentru a o transforma dintr-o locuință deteriorată într-un spațiu modern și confortabil.

Recomandări Șeful Armatei Române cere pregătirea populației pentru extinderea războiului din Ucraina: „Rusia nu se va opri aici”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 22

„Sunt foarte mândru că acum mai bine de zece ani am ales niște obiecte de mobilier care încă țin. Cum e canapeaua, pe care s-a dormit grav. N-a fost nici măcar la un preț mediu, a fost o canapea ieftină, dar am căutat-o atât de mult până când am reușit s-o găsesc și ține și acum.

Până la 26 de ani nu am avut bani să fac aproape nimic. Dar de la 26 am început să călătoresc și nu m-am mai oprit. Am văzut niște lucruri care mi-au rămas în minte: am elemente în casă pe care le-am văzut în Koh Samoi, de exemplu, în Thailanda. La Amsterdam am stat într-o mansardă superbă de unde am furat idei pentru baie. Mi le-am notat mental și când a venit momentul, le-am pus în practică”, a mai declarat Dani Oțil, potrivit lovedeco.ro

Și-a făcut man cave în pivniță

Unul dintre punctele de atracție ale casei este pivnița transformată într-un mic cinema, perfect pentru două persoane, dar și pentru sesiuni de gaming. La parter, livingul spațios, bucătăria deschisă și dressing-ul ascuns în perete emană eleganță și rafinament, reflectând gusturile rafinate ale cuplului.

Recomandări „Nu are o zi de școlarizare și nu poate să crească singură al 4-lea copil, la 23 de ani”. Mai multe ONG-uri cer Ministerului Sănătății să asigure accesul gratuit la contraceptive

„De când am văzut casa, am văzut pivnița asta care e cu o înălțime de cameră normală, în care bănuiesc că orice om gospodar și-ar fi dorit să pună niște borcane, butoiul cu varză etc.

Eu cred că orice om care are încă un spirit tânăr și viu are nevoie să se joace, așa că mi-am făcut un spațiu unde pot să mă joc și unde am și un mic cinema doar pentru două persoane. Mi s-a părut că o să dau lovitura cu treaba asta. N-am dat lovitura niciodată”, a mai spus Dani Oțil.

Baia spațioasă cu fereastră în tavan și cadă rotundă, fără gresie și faianță, adaugă un aer luxos locuinței. Bucătăria luminoasă, mobilată cu nuanțe de bej, oferă un spațiu primitor și confortabil pentru gătit și socializare.

Dormitorul lui Tiago este un adevărat paradis al aventurilor, cu pereți decorați cu peisaje din junglă și animale exotice, astfel a fost creat un ambient vesel și plin de energie pentru micuțul familiei.

Urmărește-ne pe Google News