În vârstă de aproape 17 ani, Violeta Bănică, fiica celebrilor Andreea Marin și Ștefan Bănică Jr., a sărbătorit recent un an de relație cu iubitul său, o poveste frumoasă de iubire pe care tânăra încearcă să o țină cât mai departe de lumina reflectoarelor. Momentul a fost marcat printr-o fotografie postată pe contul său de Instagram, surprinzându-i pe fani cu o imagine în care apare alături de partener, în timp ce se sărută.

Violeta, care s-a remarcat în ultima perioadă prin reușitele sale academice și implicarea în proiecte educaționale, preferă să păstreze discreția în ceea ce privește viața personală. Deși rar postează imagini alături de iubitul său, fotografia recentă a stârnit numeroase reacții și aprecieri din partea urmăritorilor.

„365 de zile împreună”, a scris Violeta pe Instagram. Andreea Marin a reacționat și i-a lăsat un comentariu fiicei sale: „Vă iubesc, frumoșilor”. Aceasta este dovada că fosta prezentatoare TV este de acord cu relația fiicei sale și o susține să își trăiască povestea de dragoste în mod autentic.

Într-un interviu anterior, Andreea Marin, mama Violetei, a dezvăluit că era pregătită emoțional pentru momentul în care fiica sa i-a vorbit despre primul său prieten. Fosta prezentatoare de la „Surprize, Surprize” a subliniat relația apropiată pe care o are cu Violeta și comunicarea deschisă dintre ele, sprijinindu-și fiica în toate etapele vieții. „Nu avem iubit la vârsta aceasta. Avem doar prieten. Nu fac mărturisiri despre viața fiicei mele în felul acesta”, a declarat Andreea Marin pentru cancan.ro.

Cine este iubitul Violetei Bănică

Violeta, fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică, trăiește primii fiori ai dragostei și a dezvăluit că este implicată într-o relație. În vârstă de 16 ani, Violeta Bănică trăiește o poveste de iubire adolescentină alături de George, un tânăr care a studiat la „Școala de media” și care este implicat în mai multe proiecte importante alături de alți adolescenți. Iubitul fiicei Andreei Marin pare că este interesat de jurnalism și comunicare, astfel că și-a urmat pasiunea și a frecventat un curs în acest sens.

Violeta Bănică a fost admisă la o facultate de prestigiu din SUA

Andreea Marin are un motiv în plus de bucurie și mândrie, după ce fiica sa, Violeta Bănică, a aflat că a fost admisă la o facultate de prestigiu din SUA. Adolescentei, care va împlini 17 ani peste două zile, i s-a confirmat recent acceptarea la College of Arts and Sciences din cadrul Universității Cornell, una dintre cele mai apreciate instituții de învățământ superior din Statele Unite ale Americii. Violeta va începe studiile din toamna anului 2025, atunci când se va muta din România.

De-a lungul timpului, Andreea Marin a vorbit adesea despre relația specială pe care o are cu fiica sa, punând accentul pe educație și susținând-o în dezvoltarea personală. Violeta a demonstrat de-a lungul anilor o implicare exemplară în proiecte internaționale, iar eforturile ei au dat roade, această realizare fiind o dovadă clară a dedicării sale.

