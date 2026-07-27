Alina Becali, fiica lui Victor Becali și nepoata lui Gigi Becali, a trăit unul dintre cele mai importante momente din viață. După 10 ani de la cununia civilă, aceasta și soțul ei, Ioan Natura, au făcut nunta religioasă, în cadrul unui eveniment organizat în București, la care au participat aproximativ 400 de invitați.

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Alina Becali și Ioan Natura au făcut nunta după 10 ani de la cununia civilă

Weekendul acesta a fost unul special pentru familia Becali. Alina Becali, fiica lui Victor Becali, și soțul ei, Ioan Natura, au organizat ceremonia religioasă și petrecerea de nuntă la un deceniu după ce au devenit oficial soț și soție în fața ofițerului de stare civilă.

Evenimentul a avut loc într-o locație elegantă din București, decorată cu mii de flori, unde familia și prietenii apropiați au fost alături de miri într-o zi plină de emoții.

Mireasa a ales o rochie elegantă, iar petrecerea a păstrat tradițiile machedonești

Alina Becali a purtat o rochie de mireasă cu un design simplu, completată de detalii strălucitoare care i-au pus în valoare apariția. Petrecerea a inclus și obiceiuri machedonești, iar invitații s-au bucurat de muzică specifică și au rămas pe ringul de dans până în zorii zilei.

Decorul a fost realizat în tonuri elegante, iar sala a fost împodobită cu numeroase aranjamente florale. Organizatorii au pregătit un meniu diversificat, care a inclus preparate din vită, pește și fructe de mare.

Din meniul servit invitaților nu au lipsit nici preparatele tradiționale românești, precum sarmalele și mămăliga, astfel încât fiecare invitat să găsească preparate pe gustul său.

Gigi Becali, absent de la nuntă

La eveniment au participat aproximativ 400 de persoane, printre care s-au numărat membri ai familiei, apropiați și nume cunoscute din lumea sportului și a afacerilor. Printre invitați s-a aflat și Gheorghe Hagi, una dintre cele mai cunoscute personalități din fotbalul românesc.

Gigi Becali nu a fost prezent la nunta nepoatei sale. În schimb, la eveniment au participat fiica acestuia, Teodora Becali, și soțul ei, care au fost alături de miri în această zi importantă.

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