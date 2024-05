De mai mulți ani de zile Raluca Bădulescu, jurat la emisiunea „Bravo, ai stil” de la Kanal D, deține o casă în București. Acum locuința ei e în renovare, așa că vedeta s-a mutat într-un apartament din zona de nord a Capitalei, în Pipera.

Cum arată apartamentul în care locuiește cu chirie Raluca Bădulescu

Provocată de un tânăr pe TikTok, ea și-a arătat apartamentul pentru care plătește 1.300 de euro chirie. Turul a început imediat, prima cameră pe care a arătat-o a fost dormitorul, care l-a impresionat pe tânăr. Piesa de rezistență, care i-a atras imediat atenția tiktokerului a fost patul Ralucăi Bădulescu, întrucât forma lui rotundă i s-a părut inedită. Mai apoi, acesta a pus ochii pe un covor, despre care vedeta a dezvăluit că este din piele de ponei, scrie kanald.ro.

Turul apartamentului a continuat apoi în dressing, unde vedeta avea doar câteva haine de blană și câteva pereche de pantofi, dar și o geantă de la Louis Vuitton. Au mers apoi în bucătărie, care e mobilată în nuanțe deschise.

Raluca Bădulescu și-a prezentat apoi și sufrageria, unde are o canapea și două fotolii, dar și un televizor. De acolo au mers pe terasă, care e destul de spațioasă.

Raluca Bădulescu: „Dacă aș lua și casa asta, care îmi place la nebunie, aș sta și aici, aș sta și la mine”

„Plătesc chirie pentru că îmi redecorez casa de vreo 7 luni de zile. Plătesc 1.300 de euro pe lună. (…) Eu am televizor și merge în casă singur ca să fie o atmosferă. (…) Dacă nu aș mai cumpăra acarete aș putea să cumpăr și casa asta. Dar pe cealaltă parte de ce să stau în două case? Adică dacă aș lua și casa asta, care îmi place la nebunie, aș sta și aici, aș sta și la mine, unde să stau mai întâi.

Sau poate una aș închiria-o. Aș mai avea un venit pe lună, din venitul ăla aș putea să îmi cumpăr un acaret. E o chestie la care trebuie să te gândești în viață, dar apoi mai apare în viața mea câte o pereche de pantofi…și n-am eu bani să îmi cumpăr case. Aia pe care o am, aia rămâne, o redecorez acum cu auriu”, a declarat ea pe TikTok.

„Nu mai aveam bani, am mâncat doar un hamburger pe zi”

Raluca Bădulescu, în vârstă de 48 de ani, a scos la iveală amănunte mai puțini ștute din viața ei. Este știut faptul că vedeta iubește moda și hainele și nu rare au fost momentele în care a surprins cu aparițiile ei excentrice. Însă acum jurata de la Bravo, ai stil! A dezvăluit ce sacrificiu a făcut pentru a-și cumpăra o haină.

Vedeta a recunoscut în repetate rânduri că a recurs la gesturi extreme pentru piese vestimentare. Aflată în trecut la Londra, Raluca Bădulescu și-a dorit să își cumpere o vestită jachetă iar pentru că banii nu îi mai ajungeau a decis să mănânce câte un hamburger pe zi.

„Da, de foarte multe ori fac chestii extreme pentru obiectele vestimentare care îmi plac, deja nu mai este un secret. Când mi-am achiziționat vestita jachetă de la Balmain de la Londra, în ultimele trei zile, pentru că nu mai aveam bani, am mâncat doar un hamburger pe zi, pentru că cheeseburger-ul era mai scump și am băut apă de la chiuvetă. Cred că am purtat-o de trei, patru ori, dar nu contează, este a mea. Oricând renunț la orice pentru haine! Mănânc covrigi și beau apă”, a dezvăluit Raluca Bădulescu pentru Wowbiz.

Raluca Bădulescu a dezvăluit și care este singurul obiect fără de care nu poate pleca niciodată de acasă. „Nu ies fără telefon. Am un lanț pe care îl prind de telefon ca să îl țin la gât și unul pe care îl atașez telefonului pentru a-l prinde de mână. Să fiu sigură că nu plec fără el niciodată”, a mărturisit Raluca Bădulescu.

