Până de curând, prezentatoarea Alina Pușcaș locuia cu familia într-un apartament din București. Locuința o avea decorată într-un stil minimalist, nu prea pretențios, căci vedeta știa că la un moment dat avea să se mute la casă.

Mutarea a avut loc acum, chiar dacă noua vilă nu a fost finalizată. Mobila din casă nu e gata, Alina Pușcaș a vrut mobilier realizat la comandă, din materiale speciale și modele inedite. „În general sunt puțini cei care execută mobilier custom pe dimensiuni, în special din cauza dimensiunilor. Nu mai zic dacă vezi pe Pinterest ceva și te fascinează, dacă vrei să propui un proiect de genul ăsta trebuie să anunți pe Instagram să încerce lumea să te ajute.

Alina Pușcaș: „Cheltuielile pentru casă au fost multe, însă investițiile nu se opresc aici”

Am primit câteva oferte, dar o persoană a spus că nu are acel tip de lemn, alta că durează undeva la șase luni. O masă, totuși, să aștepți după o masă șase luni, parcă e prea mult, unii cu bugetul mult prea mare și uite așa suntem încă în țara în care partea asta costă extrem de mult. Și afară costă, într-adevăr, mai ales când e vorba de lemn și tot ce înseamnă manufactură.”, a declarat Alina Pușcaș, care nu și-a arătat încă noua casă.

Recomandări Cuantumul despăgubirilor cerute de victimele lui Vlad Pascu în dosarul tragediei din 2 Mai: cel puțin 33 de milioane de euro. Cine va plăti

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Din cauză că ea și soțul au păreri diferite, bucătăria nu e încă mobilată. „Spre surprinderea mea, încă nu am comandat bucătăria. A rămas că săptămâna viitoare. Mi-au plăcut foarte multe modele și a fost foarte greu să ne decidem pentru că soțul este un pic mai pe detalii reci, pe detalii bărbătești, masculine. Eu sunt pe detaliile astea mai calde, neutre, dar să aibă curbe.(…)

Cheltuielile pentru casă au fost multe însă investițiile nu se opresc aici. Am ajuns să văd că sunt niște costuri ceva de speriat. Apartamentul în care stăteam noi, am mers pe minimalism, așa că nu am investit foarte mult, știind cumva că o să ne mutăm la casă, nu avea sens să mai investim, dar la dimensiunile astea tot ceea ce depășește o anumită dimensiune aproape că se dublează prețul. Cred că voi intra în faliment.”, a mai spus Alina Pușcaș, conform Spynews.

Alina Pușcaș are trei copii

Alături de soțul ei, de medicul Mihai Stoenescu, prezentatoarea emisiunii „Te cunosc de undeva” are trei copii. Alina Pușcaș și-a educat copiii să aprecieze banul și să muncească pentru ei. „În vară îi mai lua Mihai la clinică, pentru că nu aveam unde să-i lăsăm, și Alex, și Melissa și-au dat seama că, dacă fac chestii prin cabinet, la final de zi le dădea 50 de lei. S-au apucat să le ceară tuturor, că intrau prin cabinete, dacă vor cafea, apă. Inclusiv pacienților le cereau.

Recomandări Crima din Crângași. Momentul în care bărbatul de 46 de ani este omorât în bătaie, surprins de o cameră. De la ce a pornit conflictul | VIDEO

I-a spus Mihai lui Alex că îi plătește de la el cei 50 de lei și că nu trebuie să ceară la toată lumea 50 de lei pentru o cafea. Au înțeles ei, dar cumva s-au prins că trebuie să facă ceva ca să obțină niște bani. Dar a funcționat pentru puțin timp, pentru că ei nu sunt niște copii pretențioși. Ei când au ceva cerințe, sunt punctuali și își doresc tot anul acel ceva. De obicei așteaptă un Moș Crăciun, o zi de naștere. Nu bat din picior și acum ne dorim”, a mai completat Alina Pușcaș pentru EGO.ro.

Urmărește-ne pe Google News