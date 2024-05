Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a denunțat atacul asupra lui Robert Fico. „Asemenea acte violente nu au niciun loc în societatea noastră și subminează democrația, cel mai de preț bun comun”, a transmis von der Leyen pe contul său de X.

I strongly condemn the vile attack on Prime Minister Robert Fico.



Such acts of violence have no place in our society and undermine democracy, our most precious common good.



My thoughts are with PM Fico and his family. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 15, 2024

Preşedintele Consiliului European Charles Michel şi preşedinta Parlamentului European Roberta Metsola s-au declarat şocaţi de vestea atacului asupra lui Robert Fico. „Nimic nu poate justifica vreodată violenţa sau astfel de atacuri”, a reacționat Charles Michel.

I am shocked at the news of the attack on Slovakian PM Fico after a meeting of the Slovak Cabinet in Handlova.



Nothing can ever justify violence or such attacks.



My thoughts are with the Prime Minister and his family. — Charles Michel (@CharlesMichel) May 15, 2024

„Condamn acest act de violență”, a afirmat Metsola.

Shocked by the horrific attack on Slovak Prime Minister Robert Fico in Handlova.



On behalf of @Europarl_EN, I condemn this violent act.



My thoughts are with him and his family during this very difficult moment. — Roberta Metsola (@EP_President) May 15, 2024

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, s-a declarat „şocat şi îngrozit”. „Îi doresc putere pentru o recuperare rapidă. Gândurile mele sunt alături de Robert Fico, de cei dragi şi de poporul slovac”, a scris Stoltenberg pe contul său de X.

„Ştirea despre împuşcarea prim-ministrului Robert Fico este şocantă. Îi doresc premierului însănătoşire cât mai rapidă posibil. Violenţa nu trebuie să fie tolerată, ea nu trebuie să îşi aibă locul în societatea noastră”, a declarat premierul ceh Petr Fiala, citat de agenţia slovacă de presă TASR.

„Vestea tentativei laşe de asasinare a premierului slovac Fico mă şochează profund. Violenţa nu trebuie să aibă loc în politica europeană”, a afirmat cancelarul german Olaf Scholz.

I am deeply shocked by the news of the cowardly attack on Slovakian Prime Minister Fico. Violence must not be existant in European politics. In these hours, my thoughts are with Robert Fico, his family and the citizens of Slovakia. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) May 15, 2024

„Sunt şocat să aud această veste îngrozitoare. Toate gândurile noastre sunt alături de premierul Fico şi de familia sa”, a reacționat premierul britanic Rishi Sunak.

Shocked to hear this awful news. All our thoughts are with Prime Minister Fico and his family. https://t.co/x6gb47kSBF — Rishi Sunak (@RishiSunak) May 15, 2024

„Am fost profund şocat de atacul odios împotriva prietenului meu, prim-ministrul Robert Fico”, a scris premierul ungar Viktor Orban pe contul său de X.

I was deeply shocked by the heinous attack against my friend, Prime Minister Robert Fico. We pray for his health and quick recovery! God bless him and his country! — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) May 15, 2024

Premierul polonez Donald Tusk a scris, pe platforma X, că gândurile sale se îndreaptă acum către omologul său slovac.

Shocking news from Slovakia. Robert, my thoughts are with you in this very difficult moment. — Donald Tusk (@donaldtusk) May 15, 2024

Premierul Marcel Ciolacu a declarat la rândul său că este „profund șocat de veștile venite din Slovacia”. „Profund șocat de veștile venite din Slovacia. Transmit gândurile mele cele mai sincere premierului slovac Robert Fico. Astfel de acte extreme nu au nicio justificare, iar autorii trebuie să fie trași la răspundere”, a scris Ciolacu pe X.

La scurt timp, și președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj, tot pe X. „Sunt consternat să aflu despre împușcarea premierului slovac Robert Fico. Îi doresc însănătoșire grabnică și completă. Condamn cu fermitate astfel de acte extremiste, care amenință valorile noastre europene fundamentale”, a scris șeful statului român.

Preşedinta în exerciţiu a Slovaciei, liberala Zuzana Caputova, aflată la final de mandat şi adversară a lui Fico, a condamnat un atac brutal şi i-a urat însănătoșire grabnică. „Sunt în stare de şoc. Îi urez lui Robert Fico multă putere şi să-şi revină în urma atacului în acest moment critic”, a transmis Caputova prin purtătorul său de cuvânt. Zuzana Caputova urmează să fie înlocuită de Peter Pellegrini, câştigătorul alegerilor prezidenţiale desfăşurate luna trecută şi unul dintre aliații premierului Fico.

Peter Pellegrini, preşedintele ales al Slovaciei, a declarat că „tentativa de asasinat asupra premierului este o ameninţare la adresa a tot ceea ce a însemnat până acum democraţia slovacă”.

„Sunt îngrozit până unde poate duce ura faţă de o altă opinie politică. Nu trebuie să fim de acord cu totul, dar există o mulţime de modalităţi de a ne exprima dezacordul în mod democratic şi legal”, a adăugat el.

Premierul Slovaciei, aflat în post din octombrie anul trecut, a fost împușcat în timp ce saluta un grup de persoane după o ședință de guvern ținută în căminul cultural din localitatea Handlova, în regiunea Trencin.

Presupusul atacator a fost arestat la fața locului. Poliția slovacă încă nu a oferit detalii despre motivele acestuia.

