Imagini din casa cu două etaje a lui Virgil Ianțu. Cum arată vila care pare desprinsă din reviste

Virgil Ianțu trăiește într-o locuință care reflectă perfect stilul său: echilibrat, elegant și extrem de primitor. Casa prezentatorului se întinde pe două etaje și impresionează încă de la intrare prin spațiile generoase, lumina naturală din abundență și armonia dintre designul modern și elementele calde, care transformă fiecare colț într-un spațiu de relaxare.

Zona de zi este concepută în stil open space, un detaliu care amplifică senzația de libertate și continuitate. Livingul este deschis către bucătărie, iar chiar la intrare se află o masă mare, cu șase locuri, ideală pentru mesele în familie sau serile petrecute alături de prieteni. Întregul spațiu este aerisit și bine proporționat, fără a părea încărcat.

Cum arată livingul din vila lui Virgil Ianțu

Livingul este dominat de o canapea generoasă, gri, cu dungi fine albe, accesorizată cu perne decorative în nuanțe deschise, care adaugă căldură și confort. Un covor ales cu grijă delimitează zona de relaxare, iar măsuța de cafea neagră completează elegant decorul. În spatele canapelei se află mobilierul de bucătărie, realizat în tonuri de maro deschis, integrat discret în ansamblu, astfel încât să nu rupă unitatea vizuală a încăperii.

Pereții vopsiți într-o nuanță de crem cald contribuie la atmosfera relaxantă, iar lustra galbenă, cu un design aparte, devine un punct de atracție care aduce personalitate întregului spațiu. Ușile mari, cu geamuri ample, se deschid către grădină și permit luminii naturale să inunde casa pe tot parcursul zilei, accentuând senzația de deschidere și armonie cu exteriorul.

Una dintre camere păstrează un stil simplu și liniștitor. Pereții în nuanțe neutre sunt completați de o canapea verde, care aduce un strop de prospețime, iar prezența unui pian sugerează pasiunea pentru muzică. Un birou mic și un șifonier impunător, care ocupă întregul perete, adaugă funcționalitate fără a încărca vizual spațiul.

Scara care face legătura cu etajul este un element de design curajos: realizată în stil industrial, de culoare neagră și în formă de spirală, aceasta atrage imediat privirea. Pe hol, o oglindă amplasată strategic și un dulap mare din lemn completează decorul, oferind atât utilitate, cât și eleganță.

Dormitorul matrimonial este amenajat simplu, dar rafinat

Dormitorul matrimonial este amenajat simplu, dar rafinat. Patul dublu, cele două noptiere și dulăpiorul pe care este așezat televizorul creează un spațiu intim și ordonat. Un fotoliu elegant și o masă mică completează atmosfera relaxantă, transformând dormitorul într-un adevărat refugiu.

Baia continuă aceeași linie modernă a întregii case. Este dotată atât cu o cadă albă, cât și cu duș, iar accentele negre ale capetelor de duș oferă un contrast sofisticat și un aer contemporan.

Casa lui Virgil Ianțu este, fără îndoială, mai mult decât o locuință spectaculoasă: este un spațiu gândit pentru confort, echilibru și liniște, în care eleganța se îmbină firesc cu sentimentul de „acasă”.