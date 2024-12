Imagini din casa de la Viscri a Danei Rogoz, decorată de Crăciun. Bradul l-a așezat pe masa din bucătărie, iar coronița a pus-o pe poartă

Casa de la Viscri a Danei Rogoz a fost o ruină în momentul în care actrița a cumpărat-o. Acoperișul avea mari probleme, un perete era căzut, iar interiorul era distrus. După o investiție semnificată și munca unei echipe pricepute, locuința arată impresionant atât la exterior, cât și la interior.

Multe elemente tradiționale au fost păstrate, au fost construite și sobe, căci încălzirea așa se face, cu lemne. Nu toate camerele sunt gata, două dormitoare sunt mobilate, și baia a fost finalizată, însă în bucătărie au doar o masă.

Deși nu petrec Crăciunul acolo, Dana Rogoz, soțul ei, Radu Dragomir, și cei doi copii ai lor au dat o fugă la Viscri pentru a decora casa. Pe poartă au pus o coroană mare din brad natural, iar pe masa din bucătărie au așezat un brad mic, decorat cu felii de portocale.

„Am venit la Viscri cu un brăduț și o coroniță pentru poartă, am pus lemnele să ardă în sobe, am mâncat la măsuța pe care o vedeți, dar și în vecini, am citit povești de Crăciun și ne-am bucurat de cea mai mare realizare a noastră din acest an: renovarea și, implicit, salvarea acestei căsuțe”, a dezvăluit Dana Rogoz, care în ajun de Crăciun s-a întors cu familia la București. Locuiesc într-o casă veche și refăcută în apropiere de Piața Romană.

Renovarea casei de la Viscri a Danei Rogoz

Dana Rogoz a primit echipa emisiunii „La Măruță” în casa ei de la Viscri, pe care a și prezentat-o. A intrat în fiecare cameră rând pe rând și a arătat decorul și mobilierul. „Asta e căsuța noastră, am încercat să păstrăm cât mai multe elemente, noi când am achiziționat-o, nu exista acest zid, inclusiv sătenii credeau că nu mai are nicio șansă. Era o ruină pe care nu vrea să o cumpere nimeni. (…) Ne-am dorit să salvăm o casă”, a mărturisit vedeta.

Recent, pe clădire au apărut litere care, conform Dana Rogoz, reprezintă numele constructorilor inițiali: „Edificat gheorghe b și maria b”. Nu s-au ocupat ei de acest detaliu, ci un artist priceput.

Cum a ales mobilierul

Într-o vizită la un magazin de antichități din Harghita, cuplul a ales o sobă de fontă pentru camera copiilor. Discuțiile despre mobilier au fost și sunt în plină desfășurare, semn că finalizarea proiectului se apropie. Ea a împărtășit în urmă cu câteva săptămâni, pe Facebook, entuziasmul său pentru noul cămin:

„Am ajuns la Viscri și de atunci parcă timpul curge în alt ritm. Am fost pur și simplu emoţionată când am văzut cum au avansat renovările. V-am mai zis că am găsit o echipă de meşteri extraordinari de muncitori şi dedicaţi. O să fie un vis! E deja!”.

„Avem 2 camere gata! De la o ruină, un zid căzut cu totul, avem acum o casă! Un loc în care putem dormi. Sigur, mai e mult de lucru, dar e deja enorm pentru noi! De fiecare dată când veneam aici, dormeam în curtea casei, în rulotă. Dar aseară am dormit pentru prima oară în casă noastră, în patul nostru! Într-o camera mobilată, cu piesele alese de noi în ultimii ani! Am făcut focul în sobă pentru prima oară! Am umplut casa de fum, pentru prima oară! Apoi ne-am prins ce am greșit și, din mai multe încercări, am reușit să o ținem aprinsă și fierbinte toată noaptea. Ne-au sărit oricum în ajutor vecinii, care ne-au adus și un calorifer electric.

Am cumpărat așternuturi noi din in prespălat și am făcut toți patul, cu grijă, cu veselie, cu gălăgie, de parcă luăm parte la o ceremonie de familie importantă. Fiecare gest știam că se întâmplă pentru prima oară. De aici entuziasmul cu care… aprindeam lumina!!!”, mai spunea actrița.

