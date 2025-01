Serghei Mizil, fiul demnitarului comunist Paul Niculescu Mizil, este cunoscut pentru stilul său de viață extravagant și pentru titulatura de „beizadea comunistă” ce i-a fost atribuită. De profesie pictor, Serghei Mizil a avut expoziții de artă atât în țară, cât și în străinătate.

În ultimii ani, a explorat lumea actoriei și a reușit să-și extindă afacerile în sectorul imobiliar. Personalitate controversată, s-a remarcat de-a lungul timpului și prin limbajul „colorat” și stilul vestimentar inconfundabil. Serghei Mizil se află la a doua căsătorie și este tatăl a două fiice.

Acesta deține o vilă impresionantă la Snagov, evaluată la aproape un milion de euro. Proprietatea de lux a lui Serghei Mizil este situată într-o zonă exclusivistă, pe malul lacului Snagov. Designul modern și dimensiunile generoase ale proprietății atrag atenția imediat.

Cum arată vila lui Serghei Mizil din Snagov

Vila dispune de multiple camere pentru oaspeți, pregătite mereu pentru petrecerile memorabile organizate de Serghei. Livingul impresionează prin decor, incluzând o statuie în onoarea tatălui său. Bucătăria este un alt punct de atracție, cu rafturi pline de băuturi rare și scumpe, colecționate de proprietar de-a lungul timpului.

„Vastele mele proprietăți… asta e familia mea, fiecare are vila lui, cu propria curte. Trei case una lângă alta. O casă ca asta cred că se vinde undeva la 800.000-900.000 de euro. La asta s-a consumat multă băutură. Am făcut-o așa mare, pentru că eu nu pot să stau fără multă lume. Dacă sunt singur, am plecat. Nu mi-e frică de nimeni, nici măcar de fiarele sălbatice. Și am un etaj eu, un etaj nevastă-mea și două, trei camere de oaspeți și patru dormitoare”, a declarat Serghei Mizil într-un clip realizat de un creator de conținut pe TikTok.

Pe lângă vila principală, există alte două case elegante în apropiere, fiecare cu curtea proprie, locuite de membrii familiei lui Serghei. Acest aranjament oferă intimitate, dar și posibilitatea de a petrece timp împreună.

„Am făcut-o așa mare, pentru că eu nu pot să stau fără multă lume. Dacă sunt singur, am plecat. Nu mi-e frică de nimeni, nici măcar de fiarele sălbatice. Și am un etaj eu, un etaj nevastă-mea și două, trei camere de oaspeți și patru dormitoare", a mai zis el despre locuința sa.

Serghei Mizil are barcă

Serghei Mizil este pasionat de activitățile pe lac, având o barcă personală pentru relaxare. Vila lui Serghei Mizil de la Snagov nu este doar o locuință, ci o reflectare a personalității sale vibrante și a stilului său de viață luxos.

În curând, acesta își va părăsi confortul casei și luxul și participă la Asia Express 2025 alături de Mara Bănică. În vârstă de 70 de ani, acesta a dezvăluit de ce a acceptat provocarea. „Ideea participării mele la Asia Express a pornit de la o caterincă pe care am făcut-o odată cu Mara Banică. Băi, ce ne-am distra noi, dacă am merge la Asia Express!

Nu eram prea hotărât la data discuţiei, dar după aceea, ieşind la pensie, nemaiavând ce face, m-am hotărât să merg. Una la mână, mă fascinează zona respectivă şi este destul de greu să ajungi acolo, adică să merg de unul singur, nu vreau, să găsesc un grup să merg cu mai mulţi prieteni e mai greu.

M-am hotărât să particip la acest concurs, cu această ocazie văd zonele acelea, eu fiind fascinat de Vietnam. Vreau să-mi încerc puterile, să văd dacă la 70 şi ceva de ani mai pot să fac faţă la acest traseu. Bineînţeles că merg cu gândul de a câştiga și sunt convins că voi ajunge cât mai departe”.

