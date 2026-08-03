Emil Boc a împărtășit cu urmăritorii săi una dintre pasiunile căreia îi dedică timp ori de câte ori ajunge acasă. Primarul municipiului Cluj-Napoca a publicat imagini cu primele roșii culese din propria grădină și a transmis un mesaj despre răbdare, muncă și importanța lucrurilor construite în timp.

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Emil Boc a arătat primele roșii din grădina sa

Emil Boc a publicat pe rețelele de socializare imagini din propria grădină, unde a cules primele roșii din acest sezon. Edilul a ales să marcheze momentul printr-un mesaj în care vorbește despre răbdare, perseverență și respectul față de natură.

Fotografiile arată că primarul municipiului Cluj-Napoca cultivă mai multe soiuri de roșii, iar pentru el fiecare recoltă reprezintă rezultatul muncii depuse în ultimele luni.

„Primele roșii culese! Există o satisfacție pe care niciun magazin nu o poate oferi: aceea de a gusta din rodul propriei munci! Astăzi am cules primele roșii. Poate nu sunt cele mai mari sau perfecte. Dar, pentru mine, sunt cele mai valoroase, pentru că spun o poveste despre muncă, perseverență și respect față de natură.

Grădina ne învață una dintre cele mai importante lecții ale vieții: nimic cu adevărat valoros nu apare peste noapte!”, a scris Emil Boc pe rețelele de socializare.

„Totul are nevoie de timp, de grijă și de răbdare”

În mesajul său, Emil Boc a făcut o paralelă între îngrijirea unei grădini și construirea unei comunități. Primarul consideră că lucrurile importante au nevoie de timp pentru a se dezvolta și că răbdarea este esențială atât în natură, cât și în viața de zi cu zi.

„Totul are nevoie de timp, de grijă și de răbdare. Exact ca un copil, ca o prietenie, ca o comunitate sau ca un oraș. Într-o lume în care ne dorim rezultate imediate, natura ne amintește că cele mai frumoase lucruri cresc încet. Și tocmai de aceea au un gust atât de bun!

Să nu încetăm niciodată să plantăm: în grădină, în comunitate și în sufletele oamenilor. Pentru că tot ceea ce semănăm astăzi, cu grijă și iubire, va deveni recolta și bucuria de mâine!”.

Grădinăritul, una dintre pasiunile edilului

De-a lungul timpului, Emil Boc a vorbit în repetate rânduri despre pasiunea sa pentru grădinărit. Ori de câte ori are ocazia să petreacă timp acasă, acesta se ocupă de grădină și de culturile pe care le îngrijește.

Mesajul publicat odată cu primele roșii culese a fost apreciat de numeroși urmăritori, care au remarcat atât aspectul legumelor cultivate de edil, cât și reflecțiile acestuia despre muncă și răbdare.

Leacul recomandat de Emil Boc pentru festivalierii de la UNTOLD

Recent, primarul orașului Cluj-Napoca le-a transmis și un mesaj participanților la festivalul UNTOLD. În timpul unei vizite la piața volantă amenajată pe platoul Sălii Sporturilor Horia Demian, Emil Boc le-a recomandat celor care au petrecut până dimineața un remediu tradițional împotriva mahmurelii.

„O recomandare pentru festivalieri: după ce petreceți vineri seara la Untold, sâmbătă dimineața treceți pe aici, pe la piața volantă de pe platoul de la Sala Sporturilor, doar câteva sute de metri distanță, și luați o moare, adică o zeamă de varză. Nu este alt leac, alt medicament mai bun de a te drege după un chef decât o zeamă de varză, naturală, fără chimicale, sănătoasă”, susține edilul, potrivit cluj24.ro.

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