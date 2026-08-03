Casa maramureșeană este deja demontată și numerotată

Casa a fost prezentată într-un anunț publicat pe Facebook, iar proprietarii spun că nu urmăresc să obțină profit, ci doar să își recupereze investiția.

„Cu părere de rău, punem spre vânzare o superbă casă tradițională maramureșeană cu 2 încăperi, veche de un secol. Din păcate, nu mai putem susține financiar acest proiect de suflet pe care ni l-am dorit atât de mult, așa că ne dorim să ajungă la cineva care să îi redea farmecul de altădată.”, se precizează în anunț.

Potrivit anunțului, unul dintre avantajele proprietății este faptul că structura din lemn este în stare foarte bună, după aproximativ un secol.

„Lemnul în stare excepțională: Barnele din lemn masiv s-au păstrat minunat de-a lungul celor 100 de ani.”, spune proprietara.

Un alt detaliu important este că imobilul nu mai trebuie demolat de cumpărător. Casa este deja demontată, iar elementele au fost numerotate.

„Casa este DEJA DEMONTATĂ ȘI NUMEROTATĂ bucată cu bucată! Nu mai aveți bătăi de cap cu meșterii pentru demolare sau marcare – este pregătită direct pentru încărcat și reasamblat.”

Casa veche de 100 de ani din Maramures, de vânzare, demontata si numerotata
Casa a fost demontată și numerotată Sursa foto: Facebook/ Liliana Gazdac

Proprietarii spun că imobilul poate fi folosit pentru o casă de vacanță, un proiect turistic sau chiar pentru amenajarea unui spațiu rustic de relaxare.

Prețul cerut este de 3.500 de euro: „Prețul este de 3500 euro, absolut fix, nu ne dorim decât să ne recuperăm investiția, nu să obținem profit.”

Casa se află în Budești, județul Maramureș. În anunțul inițial se precizează că este vorba despre o casă cu două încăperi.

„Aș lua-o la Viena”

Casa tradițională a atras atenția mai multor români, iar unii dintre cei care au văzut fotografiile au mărturisit că și-ar dori să o salveze și să o ducă în altă parte.

O persoană a scris simplu: „Aș lua-o cu mine la Viena”.

Proprietara a răspuns cu entuziasm ideii ca vechea casă maramureșeană să ajungă în capitala Austriei: „Ce frumos sună! O bucățică din Maramureș în inima Vienei. Casa e pregătită de drum (numerotată și împachetată cu grijă), mai trebuie doar să-i facem pașaportul!”.

Aceasta spune că este convinsă că imobilul își va găsi cumpărătorul: „Sunt absolut convinsă că există omul potrivit pentru ea și că își va găsi locul și omul.”

„Sincer spun că aș cumpăra-o în secunda doi, dar, din păcate, nu dispun de spațiul adecvat pentru o asemenea frumusețe, o părticică din istoria poporului!”, a comentat altcineva.  

Anunt vanzare Casa veche de 100 de ani din Maramures, de vânzare, demontata si numerotata
Anunțul de vânzare al casei din Maramureș Sursa foto: captură Facebook/ Liliana Gazdac

Un român povestește cât poate costa relocarea unei case tradiționale

Anunțul a stârnit și discuții despre costurile reale ale transportului și remontării unei case tradiționale din Maramureș.

Un român a povestit, în comentarii, propria experiență. Acesta spune că în 1995 a plătit aproape 1.700 de dolari numai pentru transportul unei case din Maramureș până în zona Bucureștiului.

„Nu vreau să sperii pe nimeni. În anul 1995, spun cu documentele mele, numai transportul casei din Maramureș până în zona Bucureștiului a costat aproape 1700 $. Astăzi, cu aceeași sumă, nu cred că ajungi la Sibiu.”, a scris acesta.

Potrivit acestuia, remontarea a presupus și costuri importante cu meșterii, dar și alte cheltuieli pentru autorizații și proiectare.

„Pentru montare am adus 4 meseriași din aceeași comună, care m-au costat (numai manopera), peste 2500 de mărci (…) adică aproape 1300 $. Cheltuielile cu masa, băutura etc au fost complementare. Autorizația de construcție, cu toate celelalte angarale, au fost și ele câteva sute de dolari. Plus timpul de așteptare.”

Bărbatul atrage atenția și asupra unor elemente care ar putea necesita înlocuire, precum acoperișul și tâmplăria exterioară.

În plus, acesta spune că, în cazul său, a fost nevoie de schițe și planuri realizate de un arhitect autorizat.

„Pentru autorizație mi-au trebuit schițe și planuri întocmite de un arhitect autorizat. Alți bani, altă distracție. Succes!”

„Fiind numerotată poate fi asamblată cu ușurință”

Proprietara casei a răspuns comentariului și a explicat că situația poate fi diferită de la o relocare la alta.

În cazul casei scoase acum la vânzare, nu ar fi nevoie de un transport agabaritic, potrivit acesteia.

„Nu necesita transport agabaritic, cum probabil a fost cazul la dumneavoastra. Într-adevar, drănița (șindrila) nu poate fi recuperata de la nici o casă care se relochează .În ceea ce privește remontarea, desigur că ar fi de preferat să fie făcută de meșteri din zona, însă fiind numerotată, poate fi asamblată cu ușurință.”, a explicat proprietara casei.

Casa veche de 100 de ani din Maramures, de vânzare
Casă din lemn, Maramureș: Demontată și numerotată, gata de reasamblare Sursa foto: Facebook/ Liliana Gazdac

În ceea ce privește autorizațiile, proprietara spune că experiența sa este diferită și că mai are două case tradiționale relocate.

„Nu știu ce să zic de arhitecți speciali, noi mai avem relocate două case tradiționale și nu au necesitat acte diferite de orice altă casă pentru a obține autorizațiile necesare construcției.”

Cât ar costa transportul unei case din Maramureș

Discuția despre prețul transportului a continuat în comentarii. O persoană a spus că a discutat recent cu cineva care se ocupă cu vânzarea caselor din Maramureș și care i-ar fi comunicat un tarif de 6 lei/km.

„Acum cu scumpirea combustibilului poate fi un pic mai mult.”, scrie în comentariu.

Un alt utilizator a făcut un calcul pentru transportul dintre Maramureș și București, pornind de la o distanță de aproximativ 600 de kilometri.

„Atrag atenția că distanța dintre București și Maramureș este de 600 km. Transportul se plătește, întotdeauna dus-întors. Deci 1.200 km x 6 lei = 7.200 lei.”

Prețul de 3.500 de euro pentru casa tradițională este doar una dintre cheltuielile pe care un eventual cumpărător ar trebui să le ia în calcul. Transportul, remontarea, acoperișul, eventualele lucrări de restaurare și obținerea autorizațiilor pot adăuga costuri suplimentare.

Proprietarii casei tradiționale din Budești speră ca locuința să ajungă la cineva care să îi ofere o nouă viață.

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