Vacanța Andrei în Marbella i-a adus o surpriză pe care nu o va uita prea curând. Artista și soțul ei, Cătălin Măruță, au luat masa cu Sebastián Rulli și Angelique Boyer, doi dintre cei mai cunoscuți actori din telenovelele pe care cântăreața le urmărea în urmă cu mulți ani.

Andra, întâlnire specială cu Sebastián Rulli și Angelique Boyer (3)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 15

Andra, întâlnire specială cu Sebastián Rulli și Angelique Boyer

Andra a împărtășit cu urmăritorii săi un moment special petrecut în vacanța din Marbella. Artista și Cătălin Măruță au luat masa cu Sebastián Rulli și Angelique Boyer, doi dintre cei mai cunoscuți actori de telenovele din Mexic.

Cântăreața a mărturisit că, în urmă cu mulți ani, îi urmărea pe cei doi pe micul ecran și chiar a învățat o parte din limba spaniolă ascultându-le replicile.

„Astăzi am avut bucuria să luăm masa cu Sebastián Rulli și Angelique Boyer. Cu ani în urmă îi urmăream în telenovele, iar o parte din spaniola pe care o vorbesc astăzi am învățat-o ascultându-i. Uneori, viața are un mod extraordinar de a transforma oamenii pe care îi admiri de la distanță în oameni cu care stai la aceeași masă.

Revin curând cu mai multe fotografii și cu povestea acestei întâlniri speciale”, a transmis Andra pe rețelele de socializare.

Cine sunt Sebastián Rulli și Angelique Boyer

Angelique Boyer este o actriță mexicană de origine franceză, cunoscută pentru rolurile din numeroase telenovele de succes. Și-a început cariera în producții precum Rebelde, Muchachitas Como Tú și Corazón Salvaje, iar în 2010 a obținut primul rol principal în Teresa, o reinterpretare a telenovelei clasice din 1959.

Sebastián Rulli este actor și model de origine argentiniană, stabilit în Mexic, unde și-a construit cea mai mare parte a carierei. Debutul său în televiziune a avut loc în anul 2000, în telenovela Primer amor, a mil por hora, iar ulterior a jucat în producții precum Sin pecado concebido și Clase 406.

Succesul internațional a venit odată cu rolul din Rubí, unde a jucat alături de Bárbara Mori. De-a lungul anilor, actorul a făcut parte din distribuția unor telenovele precum Contra viento y marea, Mundo de fieras, Pasión și Un gancho al corazón.

Un alt moment important al carierei sale a fost rolul din Teresa, unde a jucat alături de Angelique Boyer. Pentru această interpretare, Sebastián Rulli a primit două premii pentru cel mai bun actor, la New York Latin ACE Awards și Bravo Awards.

O întâlnire pe care Andra nu o va uita

Mesajul publicat de Andra arată cât de mult a însemnat această întâlnire pentru artistă. După ani în care i-a urmărit pe Sebastián Rulli și Angelique Boyer în telenovele, cântăreața a ajuns să petreacă timp alături de ei în Marbella.

Artista le-a promis urmăritorilor că va reveni în curând cu mai multe fotografii și detalii despre întâlnirea cu cei doi actori, care se numără printre cele mai cunoscute nume din industria telenovelelor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Vestea care face înconjurul planetei vine tocmai din Franța, de la nivel înalt, doamnelor și domnilor. Era un moment de liniște în presa de scandal de la Paris, dar acum ziarele ”fierb” pur și simplu. După un scandal imens, Brigitte Macron, Prima Doamnă a Franței, a făcut anunțul bombă
Viva.ro
Vestea care face înconjurul planetei vine tocmai din Franța, de la nivel înalt, doamnelor și domnilor. Era un moment de liniște în presa de scandal de la Paris, dar acum ziarele ”fierb” pur și simplu. După un scandal imens, Brigitte Macron, Prima Doamnă a Franței, a făcut anunțul bombă
„Trăim într-o perioadă în care nu mai avem voie să trecem cu vederea astfel de comportamente”. Andreea Raicu critică derapajul lui Alexandru Rogobete la adresa medicului endocrinolog Ioana Mihăilă: „Nu este acceptabil”. Mesajul vedetei a stârnit valuri de reacții
Unica.ro
„Trăim într-o perioadă în care nu mai avem voie să trecem cu vederea astfel de comportamente”. Andreea Raicu critică derapajul lui Alexandru Rogobete la adresa medicului endocrinolog Ioana Mihăilă: „Nu este acceptabil”. Mesajul vedetei a stârnit valuri de reacții
„E o groapă, toată locația…” Ce a recunoscut Răzvan Fodor despre hotelul deschis în Vama Veche împreună cu soția lui, Smiley, Gina Pistol, Adela Popescu și Radu Vâlcan
Elle.ro
„E o groapă, toată locația…” Ce a recunoscut Răzvan Fodor despre hotelul deschis în Vama Veche împreună cu soția lui, Smiley, Gina Pistol, Adela Popescu și Radu Vâlcan
gsp
Emma Răducanu și „cea mai bună resetare din toate timpurile” » În ce destinație de lux din Europa își petrece vacanța
GSP.RO
Emma Răducanu și „cea mai bună resetare din toate timpurile” » În ce destinație de lux din Europa își petrece vacanța
Guvernul Ungariei a răspuns solicitării GSP » Avem cifrele oficiale ale finanțării lui Sepsi și Csikszereda: sunt milioane de euro
GSP.RO
Guvernul Ungariei a răspuns solicitării GSP » Avem cifrele oficiale ale finanțării lui Sepsi și Csikszereda: sunt milioane de euro
Parteneri
Atenție! Poți primi bani de la stat dacă-ți îngrijești părinții, bunicii sau pe cineva vârstnic din familie. Acum s-a decis! Cum trebuie să procedezi
Libertateapentrufemei.ro
Atenție! Poți primi bani de la stat dacă-ți îngrijești părinții, bunicii sau pe cineva vârstnic din familie. Acum s-a decis! Cum trebuie să procedezi
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Avantaje.ro
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Toamna se anunță incendiară la TV! Ce show-uri uriașe revin la Antena 1 și Pro TV și când încep noile sezoane
Tvmania.ro
Toamna se anunță incendiară la TV! Ce show-uri uriașe revin la Antena 1 și Pro TV și când încep noile sezoane

Știri România

Parteneri
De la iluzia „mai bogați ca ungurii”, la coada UE. Austeritatea lui Bolojan, comparată cu „Epoca de Aur”
Adevarul.ro
De la iluzia „mai bogați ca ungurii”, la coada UE. Austeritatea lui Bolojan, comparată cu „Epoca de Aur”
LIVE VIDEO tragere la sorți play-off Europa League. Cei 4 adversari cu care poate juca U Craiova! Echipa jucătorului dorit de FCSB e pe lista scurtă
Fanatik.ro
LIVE VIDEO tragere la sorți play-off Europa League. Cei 4 adversari cu care poate juca U Craiova! Echipa jucătorului dorit de FCSB e pe lista scurtă
Parlamentul șterge datoriile de TVA cerute retroactiv firmelor
Financiarul.ro
Parlamentul șterge datoriile de TVA cerute retroactiv firmelor
Parteneri
A ținut secret faptul că este însărcinată însă imaginile au ajuns pe internet! Vedeta a fost surprinsă pe stradă, iar burtica de gravidă dovedește că va deveni în curând mamă
Elle.ro
A ținut secret faptul că este însărcinată însă imaginile au ajuns pe internet! Vedeta a fost surprinsă pe stradă, iar burtica de gravidă dovedește că va deveni în curând mamă
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...
Viva.ro
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...

Monden

Parteneri
10 vedete din România care au făcut furori în costum de baie. Imagini spectaculoase cu Antonia, INNA, Bianca Drăgușanu și alte dive
TVMania.ro
10 vedete din România care au făcut furori în costum de baie. Imagini spectaculoase cu Antonia, INNA, Bianca Drăgușanu și alte dive
Satul aproape abandonat unde soarele apune de 2 ori în aceeași seară
ObservatorNews.ro
Satul aproape abandonat unde soarele apune de 2 ori în aceeași seară
Breaking tragic în România: microbuzul în care se afla acum câteva minute echipa de fotbal din București, accident mortal! Câți morți și câți răniți sunt până acum
Libertateapentrufemei.ro
Breaking tragic în România: microbuzul în care se afla acum câteva minute echipa de fotbal din București, accident mortal! Câți morți și câți răniți sunt până acum
Parteneri
Trucul interesant prin care Adrian Cristea spune că seduce femeile: „Dacă faci asta, e jumătate cucerită”
GSP.ro
Trucul interesant prin care Adrian Cristea spune că seduce femeile: „Dacă faci asta, e jumătate cucerită”
Distracție la plajă! Cum a apărut Georgina Rodriguez înainte de nunta cu Cristiano Ronaldo
GSP.ro
Distracție la plajă! Cum a apărut Georgina Rodriguez înainte de nunta cu Cristiano Ronaldo
Parteneri
De la gastronomie la „true crime”. Cum se transformă croazierele în 2026 și 2027
Mediafax.ro
De la gastronomie la „true crime”. Cum se transformă croazierele în 2026 și 2027
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
StirileKanalD.ro
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
Durere fără margini după moartea Raisei, fetița de 9 ani ucisă în accidentul de la Cluj. Mesajul sfâșietor al mamei sale: „Te iubim…”
Wowbiz.ro
Durere fără margini după moartea Raisei, fetița de 9 ani ucisă în accidentul de la Cluj. Mesajul sfâșietor al mamei sale: „Te iubim…”
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Petrișor Ruge, mesaj emoționant după despărțirea profesională de Andreea Bălan. Ce le-a transmis fanilor
Wowbiz.ro
Petrișor Ruge, mesaj emoționant după despărțirea profesională de Andreea Bălan. Ce le-a transmis fanilor
Ce să pui în portofel în august ca să nu rămâi fără bani. Tradiția veche pe care mulți români o respectă și astăzi
Redactia.ro
Ce să pui în portofel în august ca să nu rămâi fără bani. Tradiția veche pe care mulți români o respectă și astăzi
Raisa este fetița care și-a pierdut viața în tragedia rutieră din Cluj! Mama acesteia este sfâșiată de durere: „Te iubim, Raisuca noastră!”
KanalD.ro
Raisa este fetița care și-a pierdut viața în tragedia rutieră din Cluj! Mama acesteia este sfâșiată de durere: „Te iubim, Raisuca noastră!”

Politic

Parteneri
Motivul interesant pentru care o elevă din rural cu o medie de top la Evaluarea Națională a ales un liceu tehnologic. „Este o nebuloasă și pentru noi”
ZiaruldeIasi.ro
Motivul interesant pentru care o elevă din rural cu o medie de top la Evaluarea Națională a ales un liceu tehnologic. „Este o nebuloasă și pentru noi”
Dezvăluiri despre începutul vieții politice al lui Gigi Becali: „Vadim l-a băgat în Parlament și apoi s-au certat! Nu poate să aibă un șef”
Fanatik.ro
Dezvăluiri despre începutul vieții politice al lui Gigi Becali: „Vadim l-a băgat în Parlament și apoi s-au certat! Nu poate să aibă un șef”
Cum a apărut Autostrada Donald J. Trump, un drum de peste 1.000 km, cea mai lungă infrastructură rutieră din Africa
Spotmedia.ro
Cum a apărut Autostrada Donald J. Trump, un drum de peste 1.000 km, cea mai lungă infrastructură rutieră din Africa