Vacanța Andrei în Marbella i-a adus o surpriză pe care nu o va uita prea curând. Artista și soțul ei, Cătălin Măruță, au luat masa cu Sebastián Rulli și Angelique Boyer, doi dintre cei mai cunoscuți actori din telenovelele pe care cântăreața le urmărea în urmă cu mulți ani.

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Andra, întâlnire specială cu Sebastián Rulli și Angelique Boyer

Andra a împărtășit cu urmăritorii săi un moment special petrecut în vacanța din Marbella. Artista și Cătălin Măruță au luat masa cu Sebastián Rulli și Angelique Boyer, doi dintre cei mai cunoscuți actori de telenovele din Mexic.

Cântăreața a mărturisit că, în urmă cu mulți ani, îi urmărea pe cei doi pe micul ecran și chiar a învățat o parte din limba spaniolă ascultându-le replicile.

„Astăzi am avut bucuria să luăm masa cu Sebastián Rulli și Angelique Boyer. Cu ani în urmă îi urmăream în telenovele, iar o parte din spaniola pe care o vorbesc astăzi am învățat-o ascultându-i. Uneori, viața are un mod extraordinar de a transforma oamenii pe care îi admiri de la distanță în oameni cu care stai la aceeași masă.

Revin curând cu mai multe fotografii și cu povestea acestei întâlniri speciale”, a transmis Andra pe rețelele de socializare.

Cine sunt Sebastián Rulli și Angelique Boyer

Angelique Boyer este o actriță mexicană de origine franceză, cunoscută pentru rolurile din numeroase telenovele de succes. Și-a început cariera în producții precum Rebelde, Muchachitas Como Tú și Corazón Salvaje, iar în 2010 a obținut primul rol principal în Teresa, o reinterpretare a telenovelei clasice din 1959.

Sebastián Rulli este actor și model de origine argentiniană, stabilit în Mexic, unde și-a construit cea mai mare parte a carierei. Debutul său în televiziune a avut loc în anul 2000, în telenovela Primer amor, a mil por hora, iar ulterior a jucat în producții precum Sin pecado concebido și Clase 406.

Succesul internațional a venit odată cu rolul din Rubí, unde a jucat alături de Bárbara Mori. De-a lungul anilor, actorul a făcut parte din distribuția unor telenovele precum Contra viento y marea, Mundo de fieras, Pasión și Un gancho al corazón.

Un alt moment important al carierei sale a fost rolul din Teresa, unde a jucat alături de Angelique Boyer. Pentru această interpretare, Sebastián Rulli a primit două premii pentru cel mai bun actor, la New York Latin ACE Awards și Bravo Awards.

O întâlnire pe care Andra nu o va uita

Mesajul publicat de Andra arată cât de mult a însemnat această întâlnire pentru artistă. După ani în care i-a urmărit pe Sebastián Rulli și Angelique Boyer în telenovele, cântăreața a ajuns să petreacă timp alături de ei în Marbella.

Artista le-a promis urmăritorilor că va reveni în curând cu mai multe fotografii și detalii despre întâlnirea cu cei doi actori, care se numără printre cele mai cunoscute nume din industria telenovelelor.

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