La începutul lunii octombrie, Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță s-au căsătorit. Actrița și Valeriu Gheorghiță, care a fost coordonatorul Campaniei Naționale de Vaccinare anti-COVID-19, s-au distrat alături de sute de invitați la Palatul Snagov, unde au fost servite preparate alese, într-un decor special cu flori naturale albe și cu două momente culminante: dansul mirilor și tortul.

Acum, cei doi vor petrece primul Crăciun în calitate de soț și soție. Monica Bîrlădeanu a intrat deja în spiritul sărbătorilor de iarnă și a împodobit bradul de Crăciun, dar nu singură, ci alături de prietenele și colaboratoarele sale de la nuntă.

Cum arată bradul Monicăi Bîrlădeanu

Cu această ocazie, actrița a arătat pe Instagram imagini din sufrageria casei sale și a lui Valeriu Gheorghiță. Camera are pereții albi, cu un mobilier special, o comodă pe care vedeta a așezat un ornament de brad cu lumânare. Televizorul e pe perete, în fața canapelei deschise la culoare.

Alături e și bradul, care e unul artificial, împodobit cu fundițe și globuri aurii. La decorat au ajutat-o prietenele și colaboratoarele de la nuntă, iar vedeta a mândră de rezultat. „Acum că s-a mai relaxat toată lumea 😁… am avut în sfârșit mare avânt să mă ocup de brăduțul de Crăciun! Înainte de toate: acesta e primul an când nu iau un brad natural și asta din două motive: nu mai vreau să contribui la tăierea bradutilor din păduri și e și greu să găsești un brad natural suficient de bogat și înalt cum ne-ar fi trebuit nouă”, a transmis ea pe Instagram.

Și a continuat, lăudându-și prietenele pentru talentul la decorat: „Pentru că am lucrat atât de bine cu Ioana și Vic de la nuntă noastră, i-am invitat să facem împreună brăduțul anul acesta. Ioana a venit cu niște idei absolut minunate și a mers pe unul din trendurile mari de anul acesta: fundițe cu panglici lungi.

Câteva cadouri de Crăciun deja pregătite… Aranjamentul de pe comodă e cadou de la Roxana, wedding planner-ul nostru, desigur handmade chiar de ea (că și Rox e un super talent). Et voila! Voi pe ce culori ați mers anul acesta? Love! #christmastree #goldchristmas”.

Cine este Valeriu Gheorghiță, soțul Monicăi Bîrlădeanu

Medicul Valeriu Gheorghiţă a fost coordonatorul Campaniei Naționale de Vaccinare anti-COVID-19. În prezent, el face parte din echipa medicală a Serviciului Român de Informații, potrivit informațiilor publicate de Adevărul. Valeriu Gheorghiţă este absolvent al Universităţii de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş, domeniul medicină generală (militară), cu specializarea boli infecţioase.

Monica Bîrlădeanu a confirmat în 2023 relația cu Valeriu Gheorghiță, după ce s-a speculat că acesta ar fi fost căsătorit. „Dragilor, știu că circulă o știre cu informații eronate vis-a-vis de relația mea personală și ca să nu vă faceți gânduri sau să vă puneți întrebări, îmi doresc să aflați adevărul direct de la mine: partenerul meu de viață e un bărbat absolut necăsătorit, liber de orice obligație. Nu e o relație ascunsă, doar că am acest principiu de care mă țin, să nu vorbesc public despre viața mea personală. Vă îmbrățisez tare!”.

