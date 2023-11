Pe conturile sale personale de socializare, Camelia Potec a postat mai multe fotografii cu ea, soțul Sebastian Tudor și bebelușul. Alături de aceste imagini, sportiva a publicat și un mesaj emoționant.

„Să ne trăiești sănătoasă, noua noastră minune!?După aproape 2 săptămâni, vă anunțăm că suntem bine amândouă. Am născut o fetiță de nota 10, frumoasă și puternică. ❤️? Din păcate, recuperarea mea a durat puțin mai mult. Din fericire, sportul m-a învățat să fiu puternică și să am rabdare. Acum sunt ?. Vă mulțumim tuturor pentru sprijin, mesaje, încurajări și pentru toată dragostea transmisă. Suntem recunoscători pentru tot! ? Vă îmbrățișăm și vă dorim să fiți bine, oriunde v-ați afla! ?”, a scris sportiva la postarea pe care a făcut-o pe pagina de Instagram.

Ce spunea Camelia Potec înainte de a naște

Pe 31 octombrie, Camelia Potec a publicat un mesaj pe pagina de Instagram. Campioana la natație anunța pe atunci că va avea loc prima întâlnire cu fetița ei cea mică.

„Astăzi este o zi grea pentru mine și familia mea, dar sper să fie exact așa cum îmi doresc, o zi extraordinară. Cu ajutorul bunului Dumnezeu, a specialiștilor din (numele spitalului) și în condițiile minunate pe care deja le cunosc, astăzi voi avea parte de marea întâlnire cu surioara Caeliei. Să fie într-un ceas bun, sănătoasă și puternică! Doamne-ajută! P.S. Oare se „vede” că am emoții?”, a scris ea atunci pe Instagram.

„Nu mi-a fost deloc ușor in primele două trimestre de sarcină. Acum, totul este ok! Am intrat în ultimul trimestru! Vă mulțumesc tuturor pentru înțelegere și îmi cer scuze celor cărora nu am putut să le confirm atunci când m-au întrebat ?. Suntem extrem de fericiți! Așteptăm cu sufletul la gură să apară această nouă minune în viața noastră! ?”, mai spunea Camelia Potec atunci când a anuntat că este însărcinată.