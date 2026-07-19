Soțul Laurei Cosoi urmează să împlinească 50 de ani, așa că prezentatoarea și fiicele lor s-au pregătit pentru ziua lui de naștere. Laura Cosoi și-a filmat fetițele în timp ce pregăteau un tort și îl decorau cu fructe.

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Soțul Laurei Cosoi urmează să schimbe prefixul mâine, 20 iulie. Cel mai probabil, soțul Laurei Cosoi își va sărbători ziua de naștere în familie. „Nu pot să vă spun ce pregătiri facem pentru mâine! Tati împlinește 50 de ani”, a scris Laura Cosoi, pe Instagram.

Laura Cosoi se pregătește să nască a cincea fetiță

Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean așteaptă cu nerăbdare să își țină fetița în brațe. Vedeta mai are foarte puțin până va aduce pe lume a cincea fetiță.

„Ne-am dorit, nu a fost o întâmplare, mi se pare că Dumnezeu ne iubește foarte mult și simțim asta. A fost o surpriză minunată pentru fete, care chiar au fost emoționate când au aflat și evident că noi adulții mai vorbeam între noi ca scenarii cu familia. Pentru fete, a fost cea mai mare surpriză și m-am bucurat că am reușit să le fac așa o amintire frumoasă”, declara Laura Cosoi, la Știrile Antena Stars.

Prezentatoarea emisiunii „Vacanță de vedetă” a povestit că perioada de dinaintea nașterii vine cu multă energie, pe care o folosește pentru tot felul de activități prin casă.

„Să mă oprească cineva din drive-ul ăsta care vine la pachet cu adrenalina nașterii ce urmează! Mai am puțin și mă înscriu la un maraton sau îmi organizez o drumeție pe munte, la câtă energie am. Nu vă mai spun că am întors toată, dar TOATĂ casa cu fundul în sus. Azi am făcut 30 de borcane de dulceață de căpșuni și caise și, sincer, mi s-a părut atât de light… cam cum e un duș înainte să înceapă ziua.

În ritmul ăsta, până vine asta mică, cred că văruiesc casa, schimb gresia, plantez o livadă și învăț o limbă străină. Dacă mâine mă vedeți că îmi cumpăr pământ pentru flori, sunt pe la ceva magazin de mobilă, fac piața, vă rog frumos să mă luați de mână și să mă trimiteți frumușel acasă”, a fost mesajul transmis de Laura Cosoi pe contul de socializare.

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