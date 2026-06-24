Imagini inedite cu Kim, fiica Nicoletei Luciu. Dovada că așchia nu sare departe de trunchi

Kim, fiica Nicoletei Luciu, calcă pe urmele mamei sale. La doar 14 ani, adolescenta a urcat pe podium în cadrul unei prezentări de modă și a atras atenția prin apariția sa elegantă. Imaginile publicate în mediul online au fost rapid remarcat de fani.

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Kim, fiica Nicoletei Luciu, a făcut primii pași în modelling

Nicoleta Luciu este una dintre cele mai cunoscute actrițe și foste modele din România. După retragerea din lumina reflectoarelor, vedeta s-a stabilit la Miercurea Ciuc alături de soțul său și de cei patru copii.

În ultima perioadă, Nicoleta Luciu a devenit din nou activă în mediul online, unde comunică frecvent cu admiratorii săi și se concentrează asupra proiectelor personale, inclusiv asupra podcastului pe care îl realizează.

Motivul de mândrie al vedetei este acum fiica sa, Kim. La doar 14 ani, adolescenta a debutat pe podium și pare să urmeze drumul pe care mama sa l-a parcurs în urmă cu mulți ani.

Ținuta cu care a defilat Kim

Recent, Kim a participat la o prezentare de modă, unde a defilat într-o ținută creată special pentru ea de designerul Raluca Soare. Adolescenta a purtat o creație inspirată din stilul retro, în alb și negru. În partea superioară a ales un top negru cu buline albe, iar ținuta a fost completată de o fustă lungă albă cu buline negre de dimensiuni mai mici.

De asemenea, Kim a purtat o eșarfă albă cu buline negre și o pereche de sandale negre cu toc, care i-au evidențiat silueta și înălțimea. Machiajul a fost discret, potrivit conceptului ales pentru prezentare.

Imaginile cu Kim au devenit virale

Apariția fiicei Nicoletei Luciu nu a trecut neobservată. Imaginile publicate în mediul online au atras rapid reacții și comentarii din partea internauților. Mulți au remarcat asemănarea dintre Kim și celebra sa mamă, considerând că adolescenta a moștenit eleganța și prezența scenică a Nicoletei Luciu.

În descrierea imaginilor publicate online a fost transmis și un mesaj care a atras atenția urmăritorilor:

„Așchia nu sare departe de trunchi”… și nici stilul.

Cu o eleganță care pare desprinsă din filmele clasice și o prezență care întoarce priviri fără să ceară atenție, superba fiică a Nicoletei Luciu poartă o creație Raluca Soare în alb și negru – combinația eternă a rafinamentului.

Un strop de aer retro, o doză de mister și acel „je ne sais quoi” care transformă o ținută într-o apariție.”

Nicoleta Luciu, concentrată pe familie

După ani întregi petrecuți în lumina reflectoarelor, Nicoleta Luciu și-a dedicat cea mai mare parte a timpului familiei. Vedeta apare mai rar la evenimente mondene, însă urmăritorii săi continuă să fie interesați de activitățile și proiectele familiei sale.

Debutul lui Kim în modelling marchează o etapă importantă pentru adolescentă, iar imaginile de pe podium au demonstrat că aceasta se simte confortabil în fața publicului și a camerelor de filmat.

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