Drona care coboară acolo unde lumina nu mai ajunge

HUGIN Superior este un vehicul subacvatic autonom, adică o dronă care poate lucra singură în adâncuri, fără să fie controlată în fiecare clipă de la suprafață. Potrivit sursei citate, aceasta poate coborî până la aproximativ 19.700 de picioare, adică aproape 6.000 de metri.

La o asemenea adâncime, lumina soarelui nu mai ajunge, iar presiunea este uriașă. Tocmai de aceea, vehiculul nu se bazează doar pe imagini, ci mai ales pe sunet. Sistemele sale trimit unde sonore și citesc ecourile care se întorc, un mecanism asemănător cu felul în care liliecii se orientează în întuneric. Această tehnologie îi permite dronei să cartografieze cu mare precizie pante, crăpături, ridicături, obiecte sau structuri de pe fundul mării, care ar putea fi greu de observat de la suprafață.

Ce poate vedea drona mai bine decât o navă

Navele pot cartografia fundul mării cu ajutorul sonarului multibeam, însă fac acest lucru de la suprafață. O dronă care se apropie de fundul oceanului poate obține date mult mai clare. Diferența este comparată de Vozpopuli cu trecerea de la o hartă de cartier la o imagine de la nivelul străzii. Doar că, în acest caz, „strada” se află la aproape 6 kilometri sub apă.

Pentru Norvegia, aceste date nu sunt importante doar pentru cercetare. Fundul oceanului a devenit o hartă strategică, pentru că acolo se află conducte, cabluri submarine și zone care pot avea importanță pentru energie, mediu și securitate.

Ce poartă HUGIN Superior

Drona HUGIN Superior este echipată cu mai multe sisteme de măsurare și observare. Potrivit Kongsberg, vehiculul are sonar sintetic, sonar multibeam, cameră, profilometru laser, un sistem care poate scana straturile de sub fundul mării, magnetometru și senzori de mediu. Acești senzori pot măsura metanul, dioxidul de carbon, oxigenul și turbiditatea apei. Pe înțelesul tuturor, drona poate nu doar să „vadă” relieful submarin, ci și să detecteze indicii chimice în apă.

HUGIN Superior Centre for Deep Sea Research 2Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 3

Asta poate ajuta la identificarea unor scurgeri, a unor infiltrații naturale de gaze, a unor structuri îngropate sau a unor zone care trebuie monitorizate mai atent. Vehiculul are aproximativ 6,6 metri lungime și cântărește în jur de 2.200 de kilograme în aer. În unele misiuni, poate funcționa mai mult de 72 de ore. Sonarul său poate acoperi aproximativ 4,5 kilometri pătrați de fund marin pe oră.

Folosind propria dronă, Norvegia poate construi acum o bază proprie de date despre zonele de mare adâncime fără să mai depindă de fiecare dată de operatori externi.

De la greutăți coborâte cu frânghia la roboți de mare adâncime

Norvegia cartografiază apele adânci încă din secolul al XIX-lea. Atunci, echipajele coborau greutăți de pe nave pentru a estima adâncimea și pentru a obține primele indicii despre forma fundului mării. Astăzi, aceeași muncă este făcută cu sonare, roboți autonomi și seturi uriașe de date. HUGIN Superior poate călători zile întregi, poate aduna informații în timpul misiunii și se poate întoarce cu o imagine mult mai clară a fundului oceanului.

Prima expediție a dronei a început în iunie, după o ceremonie de botez la Bergen. Reprezentanți ai Norwegian Offshore Directorate, ai Ministerului Energiei, ai Institutului Norvegian de Cercetări Marine și ai grupului Kongsberg au participat înainte ca vehiculul să plece în prima sa misiune.

Miza ascunsă: energie, cabluri și securitate

Deși scopul principal este acela de cunoaștere, cercetare și gestionarea responsabilă a zonelor marine de mare adâncime, informațiile despre fundul mării pot avea și o valoare strategică. Conductele, cablurile submarine și instalațiile aflate pe fundul oceanului nu sunt așezate într-un spațiu gol, ci pe un teren real, cu pante, crăpături, sedimente, obstacole și riscuri, iar tehnologia poate ajuta un stat să își cunoască și să își protejeze infrastructura critică din adâncuri.

Misiunea nu urmărește neapărat o singură descoperire spectaculoasă. Scopul este construirea unei hărți detaliate, strat cu strat, a fundului mării. O astfel de hartă poate arăta unde sunt structuri submarine, cum arată terenul, ce riscuri există pentru infrastructură și ce zone trebuie protejate sau cercetate mai atent.

Rezultate BAC 2026 – toate lucrările au fost corectate!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Viața bate filmul! S-a căsătorit în urmă cu șapte ani cu Olguta Vasilescu și se știe că are un băiat din mariajul anterior. Însă ce s-a aflat despre prima soție a lui Claudiu Manda i-a înmărmurit pe toți. Dar mai ales gestul făcut de Olguța pentru mama copilului soțului e chiar cireașa de pe tort. Așa ceva chiar nu vezi prea des
Viva.ro
Viața bate filmul! S-a căsătorit în urmă cu șapte ani cu Olguta Vasilescu și se știe că are un băiat din mariajul anterior. Însă ce s-a aflat despre prima soție a lui Claudiu Manda i-a înmărmurit pe toți. Dar mai ales gestul făcut de Olguța pentru mama copilului soțului e chiar cireașa de pe tort. Așa ceva chiar nu vezi prea des
„Cu două degete, mi-a coborât de la gât pe piept și...” În spatele ușilor închise. Mărturiile victimelor lui Cristian Pomohaci. Ce a povestit o tânără
Unica.ro
„Cu două degete, mi-a coborât de la gât pe piept și...” În spatele ușilor închise. Mărturiile victimelor lui Cristian Pomohaci. Ce a povestit o tânără
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Elle.ro
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
gsp
A luat pauză de la fotbal! Unde s-a refugiat cea mai sexy fană din Superliga: „Era de mult pe lista mea”
GSP.RO
A luat pauză de la fotbal! Unde s-a refugiat cea mai sexy fană din Superliga: „Era de mult pe lista mea”
Escapadă de lux pe insula miliardarilor, după show-urile pentru Halep și Nadia: „Rămâi sexy!”
GSP.RO
Escapadă de lux pe insula miliardarilor, după show-urile pentru Halep și Nadia: „Rămâi sexy!”
Parteneri
Gata, s-a întâmplat acum, a făcut-o și pe asta! Gestul uriaș de ultimă oră al lui Ilie Bolojan, despre care vorbește toată țara! Moment cu greutate
Libertateapentrufemei.ro
Gata, s-a întâmplat acum, a făcut-o și pe asta! Gestul uriaș de ultimă oră al lui Ilie Bolojan, despre care vorbește toată țara! Moment cu greutate
Abia acum s-a aflat! 😮Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Avantaje.ro
Abia acum s-a aflat! 😮Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Gestul intim care a stârnit mii de reacții! Ce i-a transmis Valentin Butnaru Anei Bodea la împlinirea a 26 de ani: „Tu ești scânteia...”
Tvmania.ro
Gestul intim care a stârnit mii de reacții! Ce i-a transmis Valentin Butnaru Anei Bodea la împlinirea a 26 de ani: „Tu ești scânteia...”

Știri România

Traian Băsescu a numit principalul responsabil pentru că România nu are Guvern cu puteri depline la două luni după ce Bolojan a fost demis
Politică 07:49
Traian Băsescu a numit principalul responsabil pentru că România nu are Guvern cu puteri depline la două luni după ce Bolojan a fost demis
Traian Băsescu acuză PSD și PNL că au guvernat împreună de 20 de ani: „Bolojan a militat pentru suspendarea mea, iar acum vrea la prezidențiale”
Politică 05 iul.
Traian Băsescu acuză PSD și PNL că au guvernat împreună de 20 de ani: „Bolojan a militat pentru suspendarea mea, iar acum vrea la prezidențiale”
Parteneri
O mamă și-a bătut și tras de păr fiica, în plină stradă, sub privirele trecătorilor. Explicația femeii: „Credeți că trăim într-o bulă de cristal?”
Adevarul.ro
O mamă și-a bătut și tras de păr fiica, în plină stradă, sub privirele trecătorilor. Explicația femeii: „Credeți că trăim într-o bulă de cristal?”
Adrian Porumboiu, reacţie explozivă în scandalul anulării cartonaşului roşu al lui Balogun: „Au strivit! Au intrat cu bocancii în sport”. Exclusiv
Fanatik.ro
Adrian Porumboiu, reacţie explozivă în scandalul anulării cartonaşului roşu al lui Balogun: „Au strivit! Au intrat cu bocancii în sport”. Exclusiv
50% mai ieftin, GLM-5.2 schimbă piața securității cibernetice. Ce înseamnă pentru bugetele de apărare ale companiilor
Financiarul.ro
50% mai ieftin, GLM-5.2 schimbă piața securității cibernetice. Ce înseamnă pentru bugetele de apărare ale companiilor
Parteneri
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Elle.ro
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Șocată după atacul cu bombă din Monaco! Gestul Mihaelei Rădulescu a generat valuri de comentarii și face înconjurul presei. Ce s-a întâmplat, de fapt
Viva.ro
Șocată după atacul cu bombă din Monaco! Gestul Mihaelei Rădulescu a generat valuri de comentarii și face înconjurul presei. Ce s-a întâmplat, de fapt

Monden

Câți bani câștigă Ileana Sterp din online. „Fratele meu, Culiță, a început să posteze și a devenit cunoscut. Ne-a tras pe toți după el”
Stiri Mondene 15:50
Câți bani câștigă Ileana Sterp din online. „Fratele meu, Culiță, a început să posteze și a devenit cunoscut. Ne-a tras pe toți după el”
Ce se întâmplă cu Marina Luca după finala „Chefi la cuțite”. Decizia luată de Chef Richard Abou Zaki: „Începe o nouă etapă”
Stiri Mondene 15:24
Ce se întâmplă cu Marina Luca după finala „Chefi la cuțite”. Decizia luată de Chef Richard Abou Zaki: „Începe o nouă etapă”
Parteneri
Imperiul imobiliar al Andreei Esca! De la vila exclusivistă din Snagov, la casele istorice din Capitală și căsuțele de poveste din Transilvania
TVMania.ro
Imperiul imobiliar al Andreei Esca! De la vila exclusivistă din Snagov, la casele istorice din Capitală și căsuțele de poveste din Transilvania
Satul cu doar 17 locuitori, invadat de peste 100.000 de turiști: "Ce e aici, grădină zoologică?!"
ObservatorNews.ro
Satul cu doar 17 locuitori, invadat de peste 100.000 de turiști: "Ce e aici, grădină zoologică?!"
Nepoata lui Mircea Badea, superbă la absolvire! Rontzi, fotografii cu toată familia și un anunț mare din partea bunicii Mariana Badea
Libertateapentrufemei.ro
Nepoata lui Mircea Badea, superbă la absolvire! Rontzi, fotografii cu toată familia și un anunț mare din partea bunicii Mariana Badea
Parteneri
Escapadă de lux pe insula miliardarilor, după show-urile pentru Halep și Nadia: „Rămâi sexy!”
GSP.ro
Escapadă de lux pe insula miliardarilor, după show-urile pentru Halep și Nadia: „Rămâi sexy!”
Donald Trump APLAUDĂ decizia care dă peste cap Mondialul: „FIFA a corectat o mare nedreptate!”
GSP.ro
Donald Trump APLAUDĂ decizia care dă peste cap Mondialul: „FIFA a corectat o mare nedreptate!”
Parteneri
Sicriul plutitor. Cum a reușit un tânăr din București să supraviețuiască unei tragedii cu 800 de morți
Mediafax.ro
Sicriul plutitor. Cum a reușit un tânăr din București să supraviețuiască unei tragedii cu 800 de morți
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Armin Nicoară, filmat în timp ce încerca să sărute o altă femeie! Saxofonistul s-a ales cu un val de critici: „Să îți fie jenă!”
Wowbiz.ro
Armin Nicoară, filmat în timp ce încerca să sărute o altă femeie! Saxofonistul s-a ales cu un val de critici: „Să îți fie jenă!”
Promo
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Advertorial
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Codruța Filip și Valentin Sanfira, surprinși din nou împreună. Fanii au crezut că nu văd bine
Wowbiz.ro
Codruța Filip și Valentin Sanfira, surprinși din nou împreună. Fanii au crezut că nu văd bine
Rezultate BACALAUREAT 2026. Vezi tot ce te intereseaza
Redactia.ro
Rezultate BACALAUREAT 2026. Vezi tot ce te intereseaza
ULTIMĂ ORĂ! Rezultatele la Bacalaureat... Vezi mai mult
KanalD.ro
ULTIMĂ ORĂ! Rezultatele la Bacalaureat... Vezi mai mult

Politic

UDMR avertizează PNL, PSD și îl acuză pe Nicușor Dan că este pasiv, la două luni după ce Guvernul Bolojan a fost demis. Cine câștigă
Politică 13:04
UDMR avertizează PNL, PSD și îl acuză pe Nicușor Dan că este pasiv, la două luni după ce Guvernul Bolojan a fost demis. Cine câștigă
Traian Băsescu a numit principalul responsabil pentru că România nu are Guvern cu puteri depline la două luni după ce Bolojan a fost demis
Politică 07:49
Traian Băsescu a numit principalul responsabil pentru că România nu are Guvern cu puteri depline la două luni după ce Bolojan a fost demis
Parteneri
O firmă din Iași ajută milioane de călători din toată lumea cu manipularea bagajelor. A lucrat și pentru ultimul terminal de la Aeroport
ZiaruldeIasi.ro
O firmă din Iași ajută milioane de călători din toată lumea cu manipularea bagajelor. A lucrat și pentru ultimul terminal de la Aeroport
De ce i-a fost anulată, de fapt, suspendarea lui Balogun, după intervenția lui Donald Trump. Mitică Dragomir a făcut dezvăluirea momentului
Fanatik.ro
De ce i-a fost anulată, de fapt, suspendarea lui Balogun, după intervenția lui Donald Trump. Mitică Dragomir a făcut dezvăluirea momentului
Cum afectează tatuajele sistemul imunitar
Spotmedia.ro
Cum afectează tatuajele sistemul imunitar