Potrivit The Moscow Times, alți doi colaboratori ai serviciilor secrete rusești au fost arestați în Serbia, la cererea Germaniei.

În cazul Italiei, principalul suspect arestat marți este un fost subofițer în vârstă de 59 de ani. Acesta „este implicat în activități de spionaj desfășurate pentru un presupus agent de informații rus”, menționează Carabinierii într-un comunicat.

Al doilea suspect, despre care nu se cunosc detalii, este acuzat de spionaj și de divulgarea unor informații clasificate.

Principalul suspect, „singurul interlocutor al presupusului agent rus, a obținut și transmis informații, prin intermediul a șase surse, printre care patru militari în activitate ocupând posturi extrem de sensibile”, precizează Carabinierii.

Aceste șase surse, vizate de o anchetă deschisă în mai 2025, sunt acuzate de transmiterea unor informații secrete legate în special de siguranța statului.

Potrivit Carabinierilor, principalul suspect era remunerat în schimbul informațiilor furnizate.

„Nu va fi admisă nicio toleranță față de cei care compromit sau pun în pericol securitatea Republicii”, a dat asigurări ministrul italian al apărării, Guido Crosetto.

Ministrul italian a denunțat „un conflict hibrid” dus de Rusia pentru „slăbirea instituțiilor, a alianțelor și a securității noastre”.

Ca parte a destructurării unei operațiuni hibride puse la cale de Rusia, autoritățile sârbe au arestat două persoane care plănuiau să comită un sabotaj în Germania în contul serviciilor secrete rusești. Cele două persoane au fost arestate la granița cu Ungaria, la cererea autorităților germane.

Suspecții aveau asupra lor un dispozitiv explozibil pe care intenționau să-l detoneze la o instalație legată de livrările de arme către Ucraina.

Ziarul german Bild notează că cei doi suspecți sunt „agenți de ocazie”, adică recrutați pentru a efectua operațiuni în schimbul unor plăți modice.

Operațiunea de sabotaj pusă la cale de serviciile secrete rusești a fost dejucată de Centrul Comun pentru Amenințări Hibride, înființat în iunie la Berlin. Acest centru coordonează lupta împotriva spionajului, sabotajului, atacurilor cibernetice și dezinformării.

Rezultate BAC 2026 – toate lucrările au fost corectate!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE