„Un pui de urs a apărut brusc în fața cicliștilor în a treia etapă a Turului Sibiului”, scrie L’Équipe

„Un pui de urs a apărut brusc în fața a doi cicliști în timpul celei de-a treia etape a Turului Sibiului, luni, în România. Nu s-a produs niciun incident, dar imaginea a fost cu siguranță neobișnuită”, a scris ziarul sportiv francez, L’Équipe.

Foto: Captură L’Equipe

„Cel mai periculos oaspete din Turul Sibiului”, a titrat Marca

Publicația spaniolă Marca a distribuit clipul: „Cel mai periculos oaspete din Turul Sibiului: un urs le taie calea liderilor”, au titrat jurnaliștii.

Foto: Captură Marca

„Animalul a trecut prin fața lui Lorenzo Finn și Byron Munton, în ultima urcare a etapei a treia a cursei românești”, a mai scris publicația Marca.

Pendant ce temps en Roumanie, un ours passe devant Lorenzo Finn et Byron Munton, dans la montée finale de la 3e étape du #SibiuTour. pic.twitter.com/iP69TQwh0c — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 6, 2026

„Între timp, în România, un urs trece pe lângă Lorenzo Finn și Byron Munton, în urcarea finală a etapei a 3-a din SibiuTour”, a scris platforma dedicată ciclismului, Le Gruppetto.

Desfășurarea cursei nu a fost afectată, iar italianul Lorenzo Finn (19 ani) a fost câștigătorul etapei a treia din Turul Sibiului.

Transfăgărășanul a fost închis temporar luni, 6 iulie 2026

Transfăgărășanul, sau DN 7C, a fost închis temporar luni, 6 iulie 2026, pe mai multe sectoare, pentru Turul Ciclist al Sibiului și pentru o ședință dedicată realizării de fotografii și materiale video cu autoturisme.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române a anunțat restricții succesive între orele 7.30 și 18.00, iar șoferii au fost sfătuiți să evite deplasarea pe unul dintre cele mai circulate drumuri montane din România.

În cadrul Etapei a III-a din Turul Ciclist al Sibiului 2026, circulația pe DN 7C – Transfăgărășan a fost închisă succesiv pe mai multe sectoare, pentru a permite desfășurarea în siguranță a competiției.

Potrivit autorităților, restricțiile pentru Turul Ciclist al Sibiului au fost aplicate etapizat pe sectoarele Cabana Vama Cucului – Bâlea Cascadă și Bâlea Lac – Cârțișoara. În plus, între 12.45 și 16.15, traseul dintre intersecția cu DJ 105P și Bâlea Lac a fost rezervat competiției Transfăgărășan Challenge, eveniment conex Turului Ciclist al Sibiului.

Turul Ciclist al Sibiului a avut loc între 4-7 iulie, pe un traseu lung de peste 600 de kilometri.

Rezultate BAC 2026 – toate lucrările au fost corectate!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE