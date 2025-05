Pe 23 mai, Mihai Albu și Elena Nechifor s-au căsătorit civil. Pentru ziua cea mare, Elena nu a ales o rochie albă, ci una vișinie. Pe de altă parte, designerul de pantofi a îmbrăcat un costum special. La câteva ore de la eveniment, el a publicat pe Facebook fotografii inedite, realizate de fotograful Silviu Covaci.

Când are loc petrecerea

În imagini, mirele și mireasa sunt în prim plan, amândoi au zâmbetul pe buze, bucuroși de ziua lor cea mare. Sunt pozați când semnează actul căsătoriei, dar și când se bucură alături de cei apropiați. Le au alături pe fiicele lor, fetița ei dintr-o relație anterioară și Mikaela, fiica lui cu Iulia Albu.

Astăzi ar urma să aibă loc petrecerea, la care sunt așteptați peste 140 de invitați. „Sunt în jur de 140 de invitați la nuntă. Sunt rude, foști colegi de liceu, de facultate, de generală, colegii de la spital ai soției mele, rudele, prietenii apropiaţi.

Este mai mult o petrecere de socializare, are succesiunea evenimentelor unei nunți tradiționale, dar nu avem tradiții, alea cu furatul miresei şi aşa mai departe. Vor fi ținute de ceremonie, nu este neapărat un dresscode și locația o cere, este la un hotel reprezentativ din centru”, a spus designerul, conform Cancan.

De ce a lăcrimat mireasa Elena Nechifor

Și mirele, dar și mireasa au trăit emoții intense la cununia civilă. „Îmi dau lacrimile. Am ajuns și în punctul acesta și sunt cu adevărat fericită. Nu știu cum îl cunosc oamenii pe Mihai, însă eu am avut șansa, privilegiul, să descopăr un om deosebit de rafinat, de manierat, responsabil, implicat, un om extraordinar de bun. Aproape că nu îi găsesc nicio deficiență cât să mă pot lua un pic de el. (…)

A fost un «DA» cu ecou, ca să se audă, mă simt ușurată, am depășit momentul. (…) Nu am dormit decât trei ore, noroc cu TikTok-urile astea care te mai animă puțin, dar cred că facem față. (…) Eu am venit de la coafură, make-up și restul și Mihai era la patru ace, simțeam că sunt contratimp, el era deja aranjat, eu cu sneakersii. Îmi place când îl văd elegant, am destul de des ocazia să îl văd așa”, a declarat Elena Nechifor, soția lui Mihai Albu.

Mesajul Mihaelei Borcea pentru miri

Mihaela Borcea și Sorin Rap le-au fost celor doi martori la cununia civilă. „Dragă Mihai, draga mea Elena. Astăzi, am avut bucuria și onoarea de a vă fi alături ca martori într-un moment atât de special din viața voastră.l Cununia voastră civilă este începutul unei noi călătorii, iar noi, ca martori, ne simțim binecuvântați să vă fim aproape la acest eveniment important din viata voastră!🙏🙏

Vă dorim ca iubirea voastră să crească în fiecare zi, înțelepciunea să vă ghideze pașii, iar credința și respectul reciproc să vă însoțească toată viața. 💝💝 🌸 Cu dragoste, emoție și binecuvântare, ai voștri, mereu aproape, Mihaela Borcea & Sorin Rap 💞”, a fost mesajul Mihaelei Borcea după eveniment.

