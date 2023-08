Andreea Esca este una dintre cele mai apreciate prezentatoare TV, iar astăzi, 29 august, vedeta de la PRO TV împlinește 51 de ani. Mereu cu zâmbetul pe buze, ea se bucură din plin de viață, însă atunci când este pe micul ecran, la pupitrul știrilor, este mereu serioasă și își face meserie cu mult profesionalism.

„Încă un an în superbul «parc de distractii», care se numește… VIAȚĂ! Le mulțumesc celor care își iau bilet lângă mine, ca să ne bucurăm împreună de spectacol!”, a transmis Andreea Esca pe Instagram.

După ce s-a distrat trei zile la nunta fiicei lui Mircea Geoană în Veneția, prezentatoarea de la PRO TV a mai rămas câteva zile în Italia, unde își sărbătorește ziua de naștere. Deși nu obișnuiește să se afișeze prea des în costum de baie pe rețelele de socializare, Andreea Esca s-a fotografiat de ziua sa la piscină.

Alexia Eram, fiica vedetei, a transmis un mesaj emoționant pentru mama sa. „La mulți ani pentru cea mai bună mamă! Cea mai perfecționistă, muncitoare, amuzantă, iubitoare și plină de viață”, a scris pe Instagram Alexia.

Cum se menține Andreea Esca la 51 de ani

Andreea Esca a împlinit 51 de ani și demonstrează că vârsta pentru ea este doar o cifră. Vedeta de la PRO TV a primit de-a lungul timpului mai multe complimente pentru felul în care arată și a spus tuturor cum se menține. Prezentatoarea merge în fiecare săptămână la pilates, unde face exerciții destul de complexe.

Recent, cu zâmbetul pe buze, prezentatoarea de la PRO TV a dezvăluit în cadrul unui interviu pentru emisiunea „Vorbește lumea” secretul unei vieți sănătoase și fericite. A spus cum reușește să își mențină silueta perfectă și ce lucruri o fac să zâmbească în fiecare zi.

„Nu știu dacă am cel mai sănătos stil de viață, dar merg la sport dintotdeauna, în mod regulat, orice s-ar întâmpla. Nu am fumat niciodată, nu știu dacă contează, alcool nu prea beau. Beau câte un pahar undeva, așa de gust. Nu e pasiunea mea!

Dansez mult, îmi place muzica, am prieteni foarte simpatici, am o familie frumoasă. Toate aceste lucruri, la un loc, reprezintă cumva o viață sănătoasă”, a mărturisit Andreea Esca, potrivit PRO TV.

Andreea Esca e cea mai longevivă prezentatoare de știri din România. Apare de aproximativ 28 de ani pe micul ecran, întotdeauna și-a dorit să aibă o imagine plăcută și asta își dorește și în continuare. Într-un interviu pentru click.ro, vedeta PRO TV a mărturisit cum se menține.

„Am ținut dietă, am mers întâi la un nutriționist, la Simona Colonescu, o nutriționistă cu care lucra deja Alexia și care m-a ajutat foarte mult – eu nu pot să țin à la long același regim și mă plictisesc – și după aceea am mers la Metabolic Balance, la un medic care se ocupă de acest program și care este foarte cunoscut.

Mi-a făcut niște analize și mi-a prescris o dietă. Sinceră să fiu, lucrurile sunt destul de simple, adică trebuie să înveți cumva să mănânci, să nu asociezi niște alimente și să ai voință să mănânci cantitatea care trebuie și alimentele combinate într-un anume fel”, a povestit ea.

Andreea Esca a mai adăugat și ce dietă a urmat, la ce alimente a renunțat. „Nu mai mănânci șnițel, care are și carne, și ou, și făină, sau nu mănânci carne cu cartofi. În primul rând, asta e cel mai important, că asta făceam și asta facem toți, că sunt gustoase, adică vrei să mănânci carne cu cartofi, nu ai chef să mănânci carne cu salată, dar dacă vrei să slăbești, mănânci carne cu salată și nu mai mănânci o porție de 200 de grame, mănânci o porție de 100 de grame, asta e tot. Nu mai mănânci atât de mult și te obișnuiești așa.

Eu nu am mâncat zahăr decât din fructe, nu am mai mâncat dulciuri, ca să evit, și pâine, tot așa, o singură felie de pâine la masă, o felie, mă rog, mică, de pâine de secară, care mie îmi place foarte mult. De exemplu, cea mai mare dorință a fost să pot să mănânc pâine, pentru că mie îmi place pâinea foarte mult, nu am o problemă să renunț la dulciuri”.

