Marcel Pavel și soția lui, Violeta, au o familie frumoasă și trei copii care au crescut și și-au ales propriile drumuri. Fiecare are pasiuni și planuri diferite, iar artistul le-a oferit libertatea de a decide ce vor să facă în viață.

„Avem trei copii, doi băieți și o fetiță, dar fata a venit mai târziu. Fetița mea are 13 ani. Sunt foarte talentați copiii mei. Richard este un copil excepțional, băiatul meu cel mare, are auz absolut. Cu asta te naști. Sasha este un DJ foarte bun. Băiatul meu o să ajungă de talie internațională. Iuvenalia face balet clasic”, a spus Marcel Pavel.

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La un moemnt dat, în platoul emisiunii au apărut doi dintre copiii lui Marcel Pavel, Sasha și Iuvenalia. Din păcate, Richar nu a putut fi alături de tatăl lui.

„Richard este plecat din București și nu a putut să vină. El este băiatul meu cel mare. Ea este Iuvenalia, iar el este Sasha”, a spus Marcel Pave.

În cadrul emisiunii, Sasha a mărturisit că tatăl său este o persoană foarte atentă la detalii și extrem de perfecționistă.

„Tata este perfecționist. Așa cum este pe scenă, are o exigență foarte mare. Dacă aș desena un cerc, i-ar găsi o imperfecțiune”, a povestit Sasha. Pe de altă parte, Iuvenalia spune că tatăl ei este destul de exigent cu ea. „Este exigent, dar mă tratează diferit pentru că sunt fată”, a spus Iuvenalia.

Luna trecută, Marcel Pavel a publicat fotografii rare cu soția sa, Violeta Șmîșleaeva, și i-a transmis un mesaj emoționant de ziua ei. Cei doi formează un cuplu de peste 30 de ani și au împreună trei copii.