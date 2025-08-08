Larisa Iordache se poate declara o femeie împlinită din toate punctele de vedere. De-a lungul timpului a reușit să-și clădească o carieră de succes în lumea sportului, dar și o familie minunată.

Recent, fosta gimnastă a vorbit despre provocările vieții de părinte, dar și cum este acest capitol pentru ea și partenerul său de viață. Mai mult, Larisa a postat imagini cu micuța ei pe conturile de socializare, iar prietenii virtuali au fost cuceriți de frumusețea Amirei.

„Ea devine din ce în ce mai activă și necesită mai multă atenție. Cred că asta ne obosește mai tare, dar când ne punem seara în pat, suntem super mulțumiți, atât eu, cât și Cristian și chiar vorbim despre chestia asta.

Ne face ziua mai bună când o vedem zâmbind.(…) Noi avem noroc pentru că este un copil foarte empatic. Indiferent cu cine stă, ea stă, nu are nicio problemă. Pot să mă întâlnesc cu orice prietenă.(…) Este foarte sociabilă”, a mărturisit Larisa Iordache pentru un show TV.

„Mama spunea mereu: ce e al tău, e pus deoparte. Astăzi știu că a avut dreptate… acel ceva al meu e aici, tot. 08.08 iubire infinită!”, a scris larisa pe Facebook, în dreptul uni imagini cu soțul și fiica lor. Pe 8 iunie, Larisa și Cristian și-au creștinat fetița.

Botezul a avut loc într-o biserică aleasă cu atenție, iar evenimentul a fost gândit în cele mai mici detalii. Părinții Amirei s-au ținut de cuvând și au ales vestimentația cu tematică. Atât ei cât și Amira au purtat haine roz, restul invitaților alegând albul.

