Deși este cunoscut pentru cariera sa impresionantă din fotbal, Gabi Tamaș își trăiește viața cu aceeași pasiune și în afara terenului. Alături de soția lui, Ioana, și de fiica lor, Selena, în vârstă de 13 ani, sportivul formează o familie unită, în care dragostea și sportul merg mână în mână.

Ioana Tamaș este instructor de Pilates, iar Selena, fiica lor, a moștenit frumusețea și energia ambilor părinți. Deși este încă mică pentru a-și alege un drum profesional, adolescenta crește într-un mediu activ și sănătos, unde mișcarea și echilibrul fac parte din viața de zi cu zi.

„Tăticii, bărbați, în general, sunt mai protectivi cu familia și cu fetele și cu soția sau cu fetița. Nu pot să spun că sunt mult mai protectivi față de ea decât față de soție. Sunt la fel cu amândouă”, a spus el, cu ceva timp în urmă, pentru spynews.ro. Gabi Tamaș își mai dorește copii: „Să dea Domnul. Sau încă o fetiță. Cine știe. Lucrăm. Lucrăm la un plovăr. (râde) Să dea Domnul!“

Gabi și Ioana Tamaș sunt împreună de 20 de ani

Gabi și Ioana se cunosc de mai bine de două decenii, iar relația lor a rezistat tuturor provocărilor. Cei doi s-au căsătorit în 2012, după o poveste de dragoste începută încă din adolescență. Fotbalistul recunoaște că familia este cea mai mare realizare a sa și că își tratează soția și fiica cu aceeași atenție și afecțiune.

„Noi ne-am cunoscut… Eu aveam 16 ani (el avea 20 – n.red.). Am crescut alături de el. Îmi face cadouri, tot ce mi-am dorit. A avut grijă de mine. Nu este un tip romantic, dar întotdeauna mi-a acordat atenție”, spunea Ioana Tamaș, în urmă cu ceva timp, la Antena Stars.

