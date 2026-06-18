Diana Munteanu este foarte activă pe rețelele de socializare, unde împărtășește frecvent imagini din viața de zi cu zi. Printre fotografiile și videoclipurile publicate de prezentatoarea TV se regăsesc și cadre din locuința în care trăiește alături de fiul său, David. Spațiul amenajat în nuanțe neutre și detaliile atent alese nu au trecut neobservate de urmăritori.

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Diana Munteanu și-a amenajat locuința într-un stil modern

Diana Munteanu este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV din România și se bucură de o comunitate numeroasă în mediul online. Vedeta publică frecvent imagini din activitățile sale zilnice, iar urmăritorii au avut ocazia să descopere și o parte din locuința sa din București.

Prezentatoarea locuiește împreună cu fiul ei, David, într-o casă spațioasă, amenajată într-un stil modern. Din imaginile distribuite pe rețelele de socializare se poate observa că vedeta a optat pentru un decor bazat pe tonuri neutre și calde, predominând combinațiile de bej și alb.

Camere luminoase și detalii atent alese

Locuința Dianei Munteanu este caracterizată de spații generoase și încăperi bine luminate. Mobilierul și accesoriile decorative sunt integrate armonios, iar elementele decorative completează atmosfera relaxantă a casei.

Tablourile, florile decorative și covoarele pufoase se regăsesc în mai multe încăperi. În zona de living, canapeaua în nuanțe deschise se integrează în decorul dominat de culori neutre. Dormitorul aduce un contrast discret prin prezența unor accente verzi, care completează lenjeria albă și restul amenajării.

Dressingul impresionant al prezentatoarei

Unul dintre spațiile care atrag atenția este dressingul generos, unde Diana Munteanu își organizează garderoba. Încăperea include o oglindă de mari dimensiuni și numeroase spații de depozitare, adaptate nevoilor sale.

De-a lungul timpului, vedeta a publicat mai multe imagini din această zonă a casei, iar urmăritorii au remarcat organizarea și designul simplu, dar elegant.

Sportul face parte din rutina zilnică a vedetei

Pe lângă activitatea profesională, Diana Munteanu acordă o atenție deosebită stilului de viață. Vedeta a vorbit în repetate rânduri despre importanța mișcării și a unei alimentații echilibrate.

Ea obișnuiește să facă sport acasă aproape în fiecare zi, folosind diferite spații din locuință pentru antrenamentele sale. Imaginile publicate pe rețelele sociale surprind deseori momente din rutina sa de exerciții.

Ce alimente nu lipsesc din meniul Dianei Munteanu

Prezentatoarea a explicat că încearcă să mențină un regim alimentar echilibrat. Salatele, fructele și legumele se regăsesc frecvent în meniul său, iar peștele este una dintre alegerile preferate atunci când vine vorba despre mesele principale.

Cu toate acestea, Diana Munteanu a recunoscut că există un desert la care nu renunță niciodată: înghețata. Prin combinația dintre activitatea fizică regulată și o alimentație atent aleasă, vedeta reușește să își mențină stilul de viață pe care îl împărtășește adesea cu urmăritorii săi din mediul online.

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