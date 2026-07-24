Dorian Popa a lăsat pe toată lumea cu gura căscată! Influencerul le-a arătat urmăritorilor cadre din curtea casei sale, iar decorul este de poveste. Peisajul exotic te face să crezi că te afli într-o vacanță.

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Influencerul investește an de an bani pentru a-și amenaja casa și, în special, curtea, conform fiecărui anotimp. În clipul video pe care l-a publicat, Dorian Popa a explicat că a ales să închirieze palmierii doar pentru perioada verii, deoarece sunt greu de depozitat.

În curte se află multe plante exotice, care dau o notă unică. „S-a întors savana. Mi-i aduce frumos la început de vară (n.r. – palmierii), îi ia la sfârșit, ca să nu se chinuie și să moară”, a spus Dorian Popa, pe Instagram.

Interiorul vilei este spectaculos

Zilele trecute, Dorian Popa și-a surprins comunitatea din mediul online după ce a publicat un videoclip în care prezintă transformările prin care a trecut vila sa. Artistul a renovat aproape fiecare colț al locuinței și le-a oferit urmăritorilor un tur complet al proprietății.

Cei care îi urmăresc activitatea au remarcat imediat schimbările. Dacă până acum interiorul era dominat de nuanțe de alb, artistul a optat pentru un decor diferit, bazat pe tonuri de gri, finisaje moderne și un design elegant.

Livingul, dormitorul și celelalte încăperi au fost reamenajate, iar imaginile publicate au atras rapid mii de reacții. În videoclipul postat pe YouTube, Dorian Popa și-a invitat fanii să descopere fiecare încăpere a casei.

„E un home tour în care veți vedea fiecare cămăruță a casei în care eu locuiesc. Și dacă tot a fost să fie cu o renovare la cinci ani de existență ne-am luat timpul necesar și am filmat în cel mai mic detaliu toate camerele din casă. Începem cu livingul, care este partea principală a casei, partea în care petrec cel mai mult timp atunci când stau acasă, care include și bucătăria open-space. Baia de jos este o cameră, o încăpere pe care ați văzut-o de prea puține ori. E baia oaspeților”, a spus Dorian Popa.

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