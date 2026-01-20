Inițial, manelistul nu a înțeles de ce îl îndeamnă tatăl lui să facă aceste achiziții, însă după ce anii au trecut, Vali Vijelie și-a dat seama cum gândea părintele său.

„Tata tot timpul mă învăța să am grijă ce fac cu banii mei. Mi-a spus să îmi fac plăcerile, dar să mă pregătesc și pentru viitor. Îmi amintesc că după Revoluție a văzut că era Legea Ilicitului și m-am dus și mi-am luat mașină. El se uita la mine, vedea că eu câștig mulți bani și mi-a spus să pun mâna să fac ce îmi spune el: «La parter cineva vinde o garsonieră, vezi că la etaj cineva vinde…»! Nu am înțeles atunci de ce mă punea să cumpăr case. Noi aveam un apartament cu trei camere. Am cumpărat și casa și de fiecare dată mă gândesc la ceea ce îmi spunea el atunci”, afirmat manelistul în trecut în cadrul emisiunii „În oglindă”.

În prezent, Vali Vijelie ar fi ajuns să dețină 30 de apartamente, după cum notează jurnaliștii de la Cancan. Tot ei i-au făcut și un calcul manelistului referitor la cât ar avea de plătit drept impozit pentru toate locuințele pe care acesta le deține.

Potrivit sursei citate, suma medie pentru fiecare apartament deținut de Vali Vijelie ar fi de 400 de lei drept impozit. Astfel, la un calcul simplu reiese că manelistul ar trebui să plătească la stat în anul 2026 nu mai puțin de 12.000 de lei pentru locuințele pe care le are.

Ținând cont de felul în care manelistul își cheltuie banii, suma nu este deloc una mare pentru el. Spre exemplu, în vara anului trecut, Vali Vijelie și-a cumpărat un bolid care este rar văzut pe străzile din România: Rolls-Royce Spectre, primul model 100% electric al celebrei mărci britanice. Iar prețul acestei mașini este de peste 500.000 de euro!

După ce de-a lungul anilor, Vali Vijelie și-a mai achiziționat și alte mașini, precum Bentley Bentayga (care valorează aproximativ 300.000 de euro), Range Rover, Audi sau Mercedes.

