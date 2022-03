La 42 de ani, Pepe va deveni tată pentru a treia oară și este mai fericit ca niciodată. După divorțul de Raluca Pascu, artistul și-a găsit liniștea în brațele altei femei, iar acum urmează să devină părinți. Pepe a dat vestea cea mare pe scenă, în timpul unui concert pe care l-a susținut într-un local din Herăstrău.

Inițial se spusese că iubita cântărețului este însărcinată în 7 luni, însă acesta a lămurit situația. Pepe a declarat că Yasmine Ody este însărcinată, de fapt, în 5 luni. Cei doi vor fi părinți de băiat.

„Sunt foarte mândru și fericit! Suntem foarte fericiți! Dumnezeu le așează cum știe el mai bine! Am știut și eu cu cine să împart știrea, cei din familia mea și prietenii mei apropiați știau, apoi mi-am asumat ce am vorbit cu cei din familia Pepe online, abonații mei de pe contul de YouTube și de pe pepe.ro, toți cei care au participat la toate evenimentele online pe care le-am susținut pe timpul celor 2 ani de pandemie, am o întreagă familie acolo care m-au sprijinit și au susținut tot ceea ce am făcut. Lor le-am împărtășit secretul undeva prin luna decembrie, la final.

Este o știre falsă că este însărcinată în 7 luni, e în 5 luni, cam așa, pe mine nu m-a întrebat nimeni detalii, așa au scris! Și chiar m-am bucurat că s-a ținut secretul și că timp de o lună și jumătate nu a răsuflat vestea în presă”, a spus Pepe, exclusiv pentru Click!.

Vedeta mai are două fetițe din căsnicia cu Raluca Pascu, Rosa și Maria. Fosta soție a lui Pepe este și ea însărcinată cu actualul partener.

