Descinderi la trei primării

Marți, procurorii au descins la sediile mai multor administrații locale pentru a ridica documente oficiale. Instituțiile vizate direct de ridicarea de înscrisuri sunt primăriile din comunele Ceica, Holod și Tinca, localități unde bărbatul deține proprietăți în care erau cazate sute de persoane vulnerabile, relatează Bihoreanul.

La acțiune au participat și reprezentanți ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor, alături de echipe din cadrul Prefecturii. Verificările se concentrează pe compartimentele de asistență socială și evidența populației, anchetatorii încercând să refacă traseul banilor și al actelor de identitate ale victimelor exploatate.

Ce documente caută procurorii în primăriile din Bihor

Potrivit autorităților locale din Ceica, procurorii au ridicat anchete sociale și declarații pe proprie răspundere legate de stabilirea domiciliilor pentru persoanele cazate în localitatea Incești.

Reprezentanții primăriei au precizat că s-au declanșat zeci de anchete sociale în trecut, însă persoanele adăpostite în imobilele lui Viorel Pașca aveau, în realitate, domicilii în alte comune, precum Tinca sau Holod, administrația locală refuzând anterior solicitările de flotant sau reședință.

În paralel, la Primăria Tinca, procurorii DIICOT verifică toate documentele și plățile efectuate pentru prestații sociale din perioada 2020 și până în prezent. Deși în evidențele din Tinca figurează doar câțiva beneficiari, datele preliminare arată că cele mai multe persoane cu afecțiuni psihice grave se aflau înregistrate la Holod.

Sume uriașe din indemnizații și suspiciuni de fraudă

Investigația de la Primăria Holod vizează în mod special indemnizațiile de îngrijire și ajutoarele financiare acordate persoanelor cu probleme psihice aflate în grija rețelei controlate de Viorel Pașca. Anchetatorii suspectează că sume importante de bani, destinate exclusiv îngrijirii bolnavilor, erau direcționate și folosite în alte scopuri de către membrii grupului infracțional.

Conform datelor oficiale din dosar, rețeaua condusă de Viorel Pașca a activat ani la rând sub paravanul unei asociații umanitare, fără a deține vreo acreditare sau licență de funcționare eliberată de Ministerul Muncii. Prejudiciul estimat de procurori în acest caz depășește suma de 13 milioane de lei, bani proveniți din donații, pensii și ajutoare de stat destinate celor exploatați.

Autoritățile din Bihor nu au unde să cazeze sute de oameni bolnavi

Procesul complex de evaluare a stării de sănătate a fiecărui beneficiar este realizat de echipe mixte, din care fac parte și reprezentanți ai Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități.

Ulterior acestei expertize medicale și psihologice, autoritățile competente vor stabili măsurile potrivite pentru fiecare caz în parte. Printre opțiunile analizate se numără relocarea pacienților în județele lor de origine, transferul de urgență în spitale sau internarea în centre de îngrijire licențiate și monitorizate de stat.

Situația logistică rămâne însă extrem de complicată din cauza numărului uriaș de persoane cazate ilegal. Președintele Consiliului Județean Bihor, Mircea Mălan, a explicat pentru publicația Bihoreanul că acțiunea este gestionată direct de la nivel național, exprimându-și speranța că instituțiile centrale au pregătit deja soluții concrete pentru cazare.

Reprezentantul administrației județene a subliniat că județul Bihor se află în imposibilitatea de a gestiona logistica pentru sute de oameni vulnerabili, amintind că mulți dintre aceștia au fost trimiși la adăposturile lui Viorel Pașca chiar de către funcționari ai statului român, din alte regiuni ale țării.

401 morți îngropați pe câmp, în Bihor, sute de victime găsite în azilele ilegale conduse de Viorel Pașca

Procurorii DIICOT care au făcut marți, 30 iunie, zeci de percheziții în județul Bihor, pentru grup infracțional organizat și trafic de persoane, au destructurat o rețea de azile condusă de bihoreanul Viorel Pașca, au declarat surse judiciare pentru Libertatea. Sute de victime au fost găsite la locațiile percheziționate.

În același timp, pe un câmp aflat lângă cimitirul greco-catolic, au fost îngropați 401 oameni care au murit în aceste azile, de-a lungul anilor, potrivit surselor judiciare. Mai mult, Viorel Pașca nu avea nici acreditare și nici servicii sociale licențiate pentru acele centre, a precizat Ministerul Muncii.

O asociație care îngrijește aproape 400 de persoane vulnerabile este vizată de perchezițiile făcute marți, 30 iunie, de DIICOT și de Poliția Română, pentru acuzații de grup infracțional organizat și trafic de persoane. Asociaţia umanitară se numeşte Dumbrava DPG Dumnezeu Poartă de Grijă, al cărei lider este bihoreanul Viorel Paşca, au precizat sursele Libertatea.

Polițiștii și procurorii DIICOT au făcut 27 de percheziții în județul Bihor, într-un dosar privind un grup infracțional organizat, trafic de persoane și complicitate la trafic de persoane, au transmis cele două instituții marți, 30 iunie, într-un comunicat comun.


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