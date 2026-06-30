Victimele care mureau erau îngropate ilegal la marginea unui cimitir. Anchetatorii au stabilit că prejudiciul în acest caz depăşeşte 13 milioane de lei.

2256 de oameni au fost aduși la aceste azile în perioda 2019-2026, 401 dintre ei au murit. Proprietarul azilelor, Viorel Pașca, are cel puțin două asociații prin care intermedia activitatea acestora, Pescar de Oameni și Dumbrava Dumnezeu Poartă de Grijă.

Pe pagina de Facebook a lui Pașca sunt sute de imagini și povești cu oamenii care au fost aduși în locațiile din Bihor unde funcționau fără autorizații așa zisele azile. Sunt oameni veniți de peste tot din țară, aduși cu ambulanțe județene.

„Azi au ajuns trei bolnavi la Dumbrava. Doi din Vâlcea , unul din Satu Mare. Cel din urmă este de fapt din Suceava dar a facut un atac cerebral in Satu Mare , a fost in spital iar de acolo au incercat să-l trimită in orașul său dar au fost refuzați categoric, nevoind nimeni să-l primească. Inclusiv cei de la spital au spus că nu-l pot primi deoarece nu este asigurat și nici nu este o urgență. Neavând ce să mai facă cu el, cei de la Satu Mare l-au trimis la Dumbrava. Un altul din Vâlcea are 88 de ani și are 10 frați și trei copii. Susține că frații și copiii l-ar îngriji dar nu vor cumnatele, respectiv nurorile. Una peste alta, ne bucurăm că suntem de folos pentru ei.”, scria Pașca pe rețeaua socială, pe 26 iunie, anul acesta.

Cinci zile mai devreme, o altă postare: „Ieri, la scurtă vreme după răsăritul soarelui, dis de dimineață, a ajuns la Dumbrava ultimul bolnav al săptămânii, sosit tocmai din Botosani dupa aproape zece ore de călătorie. De obicei vine un singur șofer dar de data aceasta in ambulanță erau doi sau poate că unul era doar insoțitor, având in vedere că starea bolnavului nu era tocmai bună.”

În postare, Pașca explică: „De-a lungul celor douăzeci de ani de când îngrijim bolnavi la Dumbrava, au trecut pe la noi peste trei mii de astfel de cazuri, unele extrem de grave, iar noi nu putem decât să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a ajutat să putem fi de folos acestor oameni.”

Bărbatul vorbește și despre acuzațiile care i-au fost aduse de-a lungul anilor: „În tot acest timp ne-am învățat să fim imuni la multe din lucrurile care se spun despre noi, unele dintre acestea fiind de-a dreptul ridicole sau fără sens. Că inmormantăm oamenii fără sicriu, că le vindem organele, că le luăm casele sunt doar câteva din acestea, lucruri cu care așa cum spuneam, ne-am obișnuit deja și nu ne mai afectează nici munca și nici buna dispoziție. Continuăm ceea ce am început, încercăm deasemenea să dezvoltăm ceea ce facem așa încât să fim mai eficienți și să oferim bolnavilor lucrurile de care au atâta nevoie.”

Pe 7 iunie, Pașca anunța: „Șapte bolnavi din Bihor, Hunedoara, Bistrița Năsăud, Cluj, Neamț și București au fost trimiși in această săptămână la Dumbrava pentru a primi îngrijire și adăpost.” El oferea apoi detalii despre fiecare caz în parte, unele dintre ele dramatice.

Viorel Paşca, în vârstă de 55 de ani, a intrat în vizorul autorităţilor încă din vara anului trecut, după un control al Ministerului Muncii. În urma acestui control s-a stabilit că sute de persoane cu dizabilităţi erau găzduite, în mod necorespunzător, în case deţinute de bărbatul din Bihor.

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„Situaţia descrisă sugerează toate caracteristicile unui sistem paralel privat, care permite încasarea de fonduri financiare publice în afara cadrului legal şi menţine un număr mare de persoane cu dizabilităţi într-o formă de dependenţă şi vulnerabilitate severă, dar şi pericol de abuz şi neglijenţă. Echipa corpului de control opinează că reprezentanţii DGASPC Bihor şi AJPIS Bihor, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, au îndeplinit în mod defectuos prevederile legislative în domeniul asistenţei sociale şi în domeniul inspecţiei sociale, cauzând o vătămare a drepturilor şi intereselor legale ale beneficiarilor”, a declarat, în iulie 2025, ministrul Muncii de la acea vreme, Florin Manole.

Mai mult decât atât, alți trei miniștri au fost sesizați oficial vara trecută, de un fost primar din comuna Tinca, despre ilegalitatea acestor centre, însă statul a continuat să trimită pacienți către rețeaua neautorizată.

Bolnavii erau de obicei trimiși de spitalele în care fuseseră internați, cum a fost cazul unui grup din Drobeta Turnu Severin, al cărui manager, Elena Bololoi, a explicat, pentru G4Media, de ce acei oameni n-au mai putut rămâne în spital.

„Secția noastră a intrat într-un amplu procedeu de reabilitare și trebuia să-i relocăm. Am reușit cu foarte mare greutate să relocăm într-o clădire a spitalului, o secție de psihiatrie. Dar n-am mai putut să-i ținem pe toți”, spune ea. După ce DGASPC-ul Mehedinți i-a spsu că nu o poate ajuta cu bolnavii, femeia a apelat la Pașca.

„Am văzut pe internet. Se discuta despre spitalele care trimiteau acolo. Am intra pe pagina așezământului, pe pagini de Facebook, și am văzut multe primării, anchetele sociale ale acestora, care trimiteau oameni acolo”, spune ea pentru sursa citată.

A luat legătura cu Viorel Pașca și a trimis 12 oameni în Bihor.

Modelul e foarte probbil să fi fost repetat de sute de ori de manageri de spitale din toată țara. Autoritățile ar trebui să stabilească acum modul în care acești bolnavi au ajuns în îngijirea acestor centre.

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