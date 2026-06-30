Cât costă croazierele pe Dunăre în 2026. Ce trebuie să știe turiștii români care merg în vacanță în Ungaria

Operatorii de transport fluvial au reluat cursele panoramice și excursiile către unele dintre cele mai populare destinații din apropierea orașului. Turiștii pot alege atât clasicele croaziere panoramice prin centrul Budapestei, cât și trasee către Szentendre, Visegrad, Esztergom sau Zebegeny, orașe aflate în spectaculoasa zonă a Cotului Dunării.

Cât costă o plimbare cu vaporașul pe Dunăre

Croazierele pe Dunăre rămân una dintre cele mai accesibile experiențe turistice din Budapesta. O plimbare panoramică de zi costă, în general, între 7 și 14 euro. Pentru croazierele de seară, tarifele pornesc de la 16 euro pentru copii și seniori și până la 21 de euro pentru adulți.

Pentru turiștii care vor să transforme plimbarea într-o excursie de o zi, traseul Budapesta–Szentendre–Budapesta costă aproximativ 20 de euro dus-întors pentru adulți, iar ruta până la Visegrad ajunge la aproximativ 26 de euro. Copiii sub 2 ani călătoresc gratuit pe aceste curse.

Pe segmentul croazierelor premium, prețurile sunt mai ridicate, dar includ, de obicei, servicii suplimentare, precum băuturi, ghid audio sau experiențe tematice. De exemplu, o croazieră de seară de o oră, cu băutură inclusă și ghid audio în mai multe limbi, costă 25 de euro pentru adulți, 22,5 euro pentru studenți și 17,5 euro pentru copiii între 10 și 14 ani.

Numărul pasagerilor s-a dublat într-un singur an

Interesul pentru croazierele pe Dunăre a crescut puternic în ultimul an. Potrivit datelor publicate de compania Mahart-Passnave, unul dintre principalii operatori de transport fluvial din Ungaria, 413.000 de pasageri au ales cursele regulate în 2025, comparativ cu 183.000 în anul anterior.

Cea mai mare creștere a fost înregistrată în Budapesta, unde numărul pasagerilor a urcat de la 122.000 la 329.000 într-un singur an. Creșteri importante au fost observate și în zona Cotului Dunării, una dintre cele mai populare regiuni turistice din apropierea capitalei ungare.

Operatorii spun că succesul vine pe fondul extinderii traseelor, al creșterii numărului de curse și al interesului tot mai mare pentru experiențele turistice pe apă.

Printre cele mai populare trasee din acest sezon se numără cursele Budapesta-Szentendre-Budapesta și rutele turistice din zona Visegrad-Nagymaros-Zebegeny.

În plus, operatorii au introdus și experiențe tematice dedicate turiștilor care caută activități diferite în Budapesta. Una dintre cele mai populare este croaziera „Prosecco & Aperitivo Spritz”, o plimbare de o oră pe Dunăre, organizată de mai multe ori pe săptămână datorită cererii ridicate.

Croazierele pe Dunăre au devenit în ultimii ani una dintre cele mai apreciate experiențe turistice din Budapesta. Priveliștea asupra Parlamentului, podurilor istorice și clădirilor emblematice transformă plimbările pe apă într-una dintre cele mai spectaculoase modalități de a descoperi orașul.

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