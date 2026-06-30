Sistemul paralel din Bihor a funcționat ani la rând sub ochii autorităților care au ignorat sesizările și abuzurile

Viorel Paşca a intrat în vizorul autorităților încă din vara anului trecut

Liderul, Viorel Paşca, în vârstă de 55 de ani, a intrat în vizorul autorităţilor încă din vara anului trecut, după un control al Ministerului Muncii. În urma acestui control s-a stabilit că sute de persoane cu dizabilităţi erau găzduite, în mod necorespunzător, în case deţinute de bărbatul din Bihor, relatează News.ro.

„Situaţia descrisă sugerează toate caracteristicile unui sistem paralel privat, care permite încasarea de fonduri financiare publice în afara cadrului legal şi menţine un număr mare de persoane cu dizabilităţi într-o formă de dependenţă şi vulnerabilitate severă, dar şi pericol de abuz şi neglijenţă. Echipa corpului de control opinează că reprezentanţii DGASPC Bihor şi AJPIS Bihor, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, au îndeplinit în mod defectuos prevederile legislative în domeniul asistenţei sociale şi în domeniul inspecţiei sociale, cauzând o vătămare a drepturilor şi intereselor legale ale beneficiarilor”, a declarat, în iulie 2025, ministrul Muncii de la acea vreme, Florin Manole.

Mai mult decât atât, alți trei miniștri au fost sesizați oficial vara trecută, de un fost primar din comuna Tinca, despre ilegalitatea acestor centre, însă statul a continuat să trimită pacienți către rețeaua neautorizată.

Sute de victime au fost găsite la locațiile percheziționate

La locațiile percheziționate au fost găsite sute de victime. De asemenea, pe un câmp aflat lângă cimitirul greco-catolic, au fost îngropați 401 oameni care au murit în aceste azile, de-a lungul anilor, potrivit surselor judiciare.

Anchetatorii au probe că azilele din Bihor exploatau vulnerabilitatea a sute de persoane găzduite fără autorizație. Gruparea infracțională organizată activa încă din anul 2020.

În comunicatul oficial, DIICOT a transmis: „Începând din 2020 și până în acest an, un bărbat de 55 de ani a format împreună cu alte persoane o rețea de criminalitate organizată pe criterii familiale, având ca scop obținerea de foloase materiale din exploatarea unor persoane vulnerabile”.

Sub pretextul oferirii de servicii sociale, medicale și de îngrijire, disimulate printr-o asociație umanitară, gruparea a înșelat donatori și instituții, obținând bani din donații, sponsorizări și diverse beneficii sociale ale victimelor, inclusiv pensii, indemnizații de handicap și ajutoare de înmormântare, spun anchetatorii.

Asociaţia umanitară se numeşte Dumbrava DPG Dumnezeu Poartă de Grijă. Pacienții, trimiși paradoxal chiar de unități spitalicești și instituții de asistență socială din diverse județe, au fost plasați în imobile din comunele bihorene Holod, Ceica, Tinca și Lăzăreni. Motivul principal al acestei rețele ar fi fost îmbogățirea, potrivit DIICOT.

Sistemul paralel din Bihor a funcționat ani la rând sub ochii autorităților care au ignorat sesizările și abuzurile
Foto: Google Maps

Cum răspunde Viorel Pașca la acuzații

Viorel Pașca a oferit o primă reacție după ancheta DIICOT în cazul azilelor ilegale din Bihor.

„Ei ne consideră grup infracțional organizat. Vedeți, suntem organizați. Că doar în 20 de ani ne-am organizat. (…) Știu doar că anul trecut a făcut o plângere domnul ministru al Sănătății, mi-a făcut dosar la Parchet. (…) Au venit acum să mă verifice, să verifice actele bolnavilor, să vadă de unde vin, să vadă câți sunt, să vadă ce și cum”, a declarat el marți, pentru Agerpres.

Mai înainte, în timpul perchezițiilor, Pașca postase un scurt mesaj pe Facebook.

Ministerul Muncii a activat o celulă de criză

Ministrul interimar Dragoș Pîslaru „a luat legătura cu autoritățile județene pentru a asigura relocarea în siguranță a persoanelor aflate în situații de vulnerabilitate”, scrie în comunicatul transmis presei.

„Precizăm că Viorel Pașca nu are acreditare și nici servicii sociale licențiate pentru activități de servicii sociale în imobilele în care găzduia aceste persoane”, a mai anunțat Ministerul Muncii.





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