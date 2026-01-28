Simona Urzică a făcut proba de la 24 de metri înălțime, în care a avut de curățat o mașină și să găsească litere pentru a forma un cuvânt ce are legătură cu căsnicia lor. Acela a fost „undiță”, atunci când Marius Urzică a mărturisit că a investit 3.000 de dolari în articole de pescuit.

Marius Urzică a povestit că atunci când a fost în America, împreună cu fiul lui, și-a cumpărat articole de pescuit în valoare de 3.000 de dolari.

VEZI GALERIA FOTO

„Sunt mai scumpe (n.r. – undițele lui decât suma investită). Doar din America am venit cu 3.000 de dolari investiție. 3.000 de dolari investiți doar în asta (…) Am ajuns acasă cu un cărucior din ăla plin până sus cu articole de pescuit (…) Bonul ăla nu se mai termina”, a declarat Marius Urzică, la Power Couple.

„Doamne ferește, deci nu cred, eu acum aflu (…) A avut noroc că a fost doar cu băiatul nostru (…) Nici nu vreau să mai știu. Cred că e prima și ultima dată când… S-a scăpat, eu nu i-am spus să îmi spună, dar de bucurie, a zis că hai că trebuie să afle și ea. O mică parte… Ferească Dumnezeu”, a reacționat Simona.

