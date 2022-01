În ce relații e Marian Drăgulescu cu Corina, fosta soție. Au divorțat în 2019, după ce au făcut terapie de cuplu

Marian Drăgulescu este unul dintre cei mai cunoscuți gimnaști ai României. Ajuns la vârsta de 41 de ani, sportivul e împlinit pe plan profesional. A câștigat o mulțime de medalii, de multe ori a urcat pe podiumul competițiilor sportive.

Dincolo de carieră, Marian Drăgulescu a fost căsătorit prima dată cu Larisa Drăgulescu, alături de care are doi copii, un băiat și o fată. Din păcate, cei doi nu s-au înțeles și au ajuns la divorț. Sportivul a încercat ulterior să își găsească fericirea în brațele Corinei. Mariajul lor nu a durat prea mult, iar în 2019 s-au separat legal.

„Noi am hotărât să o luăm pe drumuri separate. Am încercat foarte multe lucruri, dar nu a fost să fie. Sunt ok!”, a spus Marian Drăgulescu, la Antena Stars. La sfârșitul lui 2018, Marian și Corina au făcut terapie de cuplu, însă n-au mai putut salva mariajul nici măcar cu ajutor specializat, scrie viva.ro. Cu ceva timp în urmă, Drăgulescu susținea că principala vinovată pentru scandalurile din familia lor este Corina, fiind extrem de perfecționistă. Au ajuns de multe ori în fața notarului și s-au răzgândit tot de atâtea. Până astăzi.

„El m-a acuzat pe mine că le-am pitit, eu pe el că le-a pierdut. Noi nici acum nu știm unde sunt actele noastre. De asta nici nu am putea să divorțăm. Noi trăim totul la intensitate și așa e mișto, că acolo îți dai seama. Deci noi am fost până la notar de atâtea ori și de câte ori a întors mașina… În următoarele 10 minute ne-am calmat. Am fost la terapie de cuplu”, spunea Corina Drăgulescu, în urmă cu ceva timp.

Acum, Marian Drăgulescu a spus în ce relații e cu fostele soții. Cu Larisa ține mereu legătura, vorbesc despre copiii lor, iar cu Corina se aude destul de rar.

„Larisa este mama copiilor noştri, aşa că bineînţeles că păstrez legătura cu ea şi discutăm despre ei. Şi cu Corina ţin legătura, dar îţi dai seama că foarte rar, pentru că fiecare are treaba lui acum, are altă familie.”, a spus el pentru Click.

„Urmează să legalizăm și noi relația”

În prezent, Marian Drăgulescu e într-o relație cu Simona, de profesie inginer. Cei doi nu sunt căsătoriți, dar au planuri de nuntă.

„Suntem împreună de doi ani şi jumătate, urmează să legalizăm şi noi relaţia, dar să treacă pandemia asta. Vrem să se liniştească lucrurile, nu ne ţine împreună un act”, a mai spus gimnastul pentru aceeași sursă.

