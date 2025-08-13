Insula iubirii 12 august 2025. Radu Vâlcan a dat vestea dureroasă pentru unul dintre concurenți

O seară începută cu o petrecere, încheiată cu imagini care au dat totul peste cap. Alegeri de date-uri și întâlniri cu sfârșit neașteptat, dar în care zâmbetele și starea de bine au dominat. Zile în care, departe de partenerul de acasă, oamenii își dau voie să simtă, să trăiască și să caute ceea ce li se potrivește. Sezonul 9 Insula Iubirii, mai puternic și mai încărcat de sentimente, ca în niciun alt punct din acest an. Aseară, ediția a fost lider detașat de audiență, diseară, totul continuă, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Petrecerea cu spumă a adus fericirea în ambele vile. Dacă fetele au știut să se bucure din prima de această nouă oportunitate avută în Thailanda, băieții au avut nevoie de două șanse pentru a reuși să se distreze cu adevărat. Însă… ceea ce a început cu sărituri în piscină, râsete și multe glume, s-a sfârșit cu liniște, atunci când Radu Vâlcan a intrat în vilă și a anunțat că are imagini pentru Marius, după ce partenera lui a încălcat o limită.

Câți români s-au uitat la ediția din 12 august Insula iubirii 2025

Cea de-a doua ediție din această săptămână a fost una privită, și de această dată, de către întreaga țara, fiind lider detașat de audiență! Conform datelor oferite de Kantar Media, în intervalul 20:28 – 00:14, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea ediției sezonului 9 a înregistrat 6.2 puncte de rating şi 30.3% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, PRO TV, avea 3.3 puncte de rating şi 15.9% cota de piaţă. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde Antena 1 a condus clasamentul cu 4.6 puncte de rating şi 16.5% cota de piaţă, PRO TV, postul secund având 3.5 rating şi 12.5% cota de piaţă. La nivel național, Antena 1 s-a aflat tot pe primul loc, înregistrând 4.9 rating și 17.1% cotă de piață! În minutul de maximă audiență, de la ora ora 21:56, peste 1.1 milioane de telespectatori se bucurau de conținutul emisiunii.

Antena 1 a fost lider de audiență, pe parcursul întregii zile, în intervalul 06:00 – 26:00, înregistrând, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, 2.0 puncte de rating și 19.4 cotă de piață. În intervalul 19:00 – 24:00, la intersecția cu programele PRO TV, Antena 1 conducea clasamentul audiențelor, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, cu 5.0 puncte de rating și 26.2 cotă de piață, în timp ce PRO TV avea 3.5 puncte de audiență și 18.3 cotă de piață.

Ce se întâmplă în ediția de diseară de la Insula iubirii 2025

Imaginile pe care le-a văzut cu Maria, îl vor face pe Marius să-și pună multiple semne de întrebare și să aibă nevoie de o discuție amplă cu Oana, cea care-i poate reda liniștea. În plus, diseară, fetele vor avea șansa să vadă noi imagini din vila băieților, în altă ceremonie a focului!

Nu ratați, în această seară, de la 20:30, cel mai așteptat show al verii – Insula Iubirii, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

