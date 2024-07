În seara aceasta, o nouă ceremonie a focului le va aduce imagini greu de suportat. Cel mai aşteptat şi, deopotrivă, cel mai dur bonfire va schimba totul la Insula Iubirii, iar noi personaje misterioase îşi vor face apariţia, aruncând totul în aer.

Ce se va întâmpla în seara asta la „Insula Iubirii”

După ce fetele au trăit la intensitate maximă prima ceremonie a focului, au urmat emoţii de neînchipuit în rândul băieţilor din cuplu. Petrecerile din fiecare vilă au scos la iveală interacţiuni tot mai periculoase şi apropieri cu multe conotaţii, iar un prim gest şocant a fost deja făcut în vila băieţilor.

Andrei a găsit o cale ingenioasă de a-i transmite trăirile sale Diandrei, crezând că astfel, gândurile lui nu se vor face auzite în cealaltă vilă, însă Insula a demonstrat din nou că nimic nu rămâne fără ecou şi nicio acţiune fără consecinţe. În seara aceasta, cel mai aşteptat şi cel mai dur bonfire le va demonstra concurenţilor că ceea ce au văzut până acum este doar începutul.

Marile revelaţii, dar şi cele mai dure şocuri abia acum urmează, într-o nouă ceremonie a focului care le va aduce participanţilor imagini greu de suportat. Rămâne de văzut cine sunt concurenţii pentru care cel mai dur test de fidelitate va arunca totul în aer şi cine sunt noile personaje care îşi vor face apariţia pe Insulă, lăsând loc multor temeri şi interpretări.

Dosar penal pentru concurentul de la „Insula iubirii” care a recunoscut că a încercat să scape de motanii iubitei sale

Poliţiştii din Dolj au anunțat că s-au sesizat din oficiu și au deschis un dosar penal pentru „rănirea cu intenţie a animalelor” după declarațiile făcute de un concurent de la show-ul „Insula iubirii”, de pe Antena 1, care a povestit în primul episod al noului sezon, cum a încercat să scape de cei doi motani ai iubitei sale.

„Din primele cercetări, poliţiştii au stabilit că, în anul 2023, un tânăr de 29 de ani, din Craiova, ar fi aruncat de la etajul 1, al locuinţei iubitei sale, de 28 de ani, din Bragadiru, judeţul Ilfov, doi motani, unul din aceştia suferind răni. Ulterior, în cursul aceluiaşi an, cel în cauză ar fi alungat animalele din locuinţa sa, din Craiova şi până în prezent acestea nu au mai fost găsite, aspecte prezentate de cei doi în cadrul unei emisiuni TV”, au transmis reprezentanţii IPJ Dolj, într-un comunicat citat de News.ro.

„Am fost într-o depresie foarte puternică”

În prima ediție a noului sezon „Insula iubirii”, cele cinci cupluri ale emisiunii și-au prezentat poveștile de dragoste. Bianca și Robert au povestit un moment de cruzime pe care Robert l-a avut față de cei doi motani ai ei. „El nu iubea atât de tare motanii mei, am încercat să găsesc soluții să fie bine. Dar el, poate într-un moment de gelozie, că altfel nu pot să înțeleg, i-a speriat (n.r. – pe motani) și au căzut de la balcon. Unul dintre ei s-a rănit foarte tare, iar unul a dispărut de tot.

Eu nu mi-am dat seama, eu am crezut că ei pur și simplu au sărit și au plecat pentru că au avut balconul deschis. Au trecut câteva luni de la acest incident. El l-a recuperat pe motanul cel mare, l-a găsit în cele din urmă. Ulterior, am stabilit să ne mutăm împreună la Craiova și s-a întâmplat asta din nou (n.r. – să-i arunce pisicile de la balcon). Și nu-i mai am, în prezent”, a povestit Bianca în emisiune.

Tânăra a povestit în emisiune că a suferit o depresie după ce și-a pierdut motanii. „I-am căutat excesiv, i-am căutat luni de zile, am pus afișe peste tot, am suferit enorm, am slăbit multe kilograme. Am fost într-o depresie foarte puternică. Știți ce înseamnă să iubești un animal, da? Eu aveam doi, locuiam singură cu ei, i-am crescut de micuți, iar el nu a înțeles iubirea mea pentru ei”.

