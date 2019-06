Întâlnire neașteptată pentru Andreea Berecleanu la Londra. „Mă întorc în timp acum vreo 12 ani”

Andreea Berecleanu a povestit, pe contul ei de socializare, cum s-a întâlnit întâmplător în capitala britanică cu un fost colaborator, cu care a lucrat pentru un pictorial într-o revistă.

„Intru într-un gang la Londra care ducea către o expoziție de arhitectură. Eram cu Eva. Pe partea stângă, văd un magazin ”clean”, adică minimalist și care prin estetica vitrinii mi-a atras atenția. Pare că are legătură cu un brand de make-up. Deschid ușa, era spre 7 seara. Aud: ”Bună, Andreea!”. Răspund, un pic obosită și absentă: ” Hello”. Continuă dialogul. Tipul din magazin mă întreabă: ” Ce faci? Cum ești? Nu ne-am văzut de la copertă unei reviste unde eu v-am machiat. Erau copiii foarte mici. Ea e Eva, nu-i așa?”.

Mă întorc în timp, acum vreo 12 ani. Petru avea vreo 2 ani, Eva 6 și am făcut o ședința foto eco style. Noi 3, în frunte cu mine, ei dezbrăcați parțial, eu înfășurată într-un prosop, promovam o viață eco, să protejăm mediul înconjurător. Iar tipul din fața mea, care arată la fel că atunci, este Marian Tănase, make-up profesionist, cu ani lungi de experiență. Ce bucurie, cât am stat și am povestit!

Este de ceva timp în Londra, parcă de 2 ani. Coordonează o rețea de magazine, face cursuri de make-up, ne-a dat pe loc niște super ponturi legate de artă machiajului. Eva e foarte interesată de subiect. Întâmplarea fericită a fost că brandul din magazin, unul de producție britanică și destul de recent, are produse fantastice. Am și cumpărat la indicația lui Marian ce aveam nevoie.

Dar dincolo de asta, a fost bucuria revederii. Amintirile, mai ales când întâlnești oameni vii spiritual, rămân acolo, în suflet. Și pot apărea când nu ne așteptăm”, a scris vedeta în mediul online.

Andreea Berecleanu, în vârstă de 44 de ani, este una dintre cele mai admirate prezentatoare de televiziune din România. Are doi copii superbi, Eva și Petru, din mariajul pe care l-a avut cu fostul prezentator de televiziune Andrei Zaharescu. În prezent, Andreea Berecleanu este căsătorită cu medicul estteician Constantin Stan.

