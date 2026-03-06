În timp ce unele persoane aflate în spatele camerelor de filmat au rămas în continuare la PRO TV, vedetele care participau activ în emisiune s-au văzut nevoite să își caute de lucru în altă parte.

Ioana Ginghină, emisiune la Național FM

Spre exemplu, Ioana Ginghină, una dintre cele mai cunoscute colaboratoare din show-ul „La Măruță”, acolo unde avea o rubrică săptămânală, a mai apărut în continuare la PRO TV la „Vorbește Lumea”, însă acum a semnat și un alt contract.

Din câte se pare, frumoasa actriță va avea o emisiune la postul de radio Național FM. Mai exact, Ioana Ginghină va putea fi auzită în fiecare vineri, între orele 19.00 și 21.00, alături de jurnalista Raluca Găină, în emisiunea „Între noi fie vorba”.

„Martie, luna în care vorbesc despre femeile care mă ajută să cresc. Nu doar mă susțin. Mă scot din zona de confort, mă provoacă, mă ascultă, mă sprijină când mi se înmoaie genunchii. Din 6 martie începem un proiect nou la Național FM. Unul care ne entuziasmează, ne sperie puțin și ne face să simțim că suntem exact unde trebuie”, a scris Ioana Ginghină pe Facebook.

„O emisiune de seară în care două generații, 30+ și 40+, stau la aceeași masă și spun lucrurilor pe nume. Vorbind deschis despre relații, carieră, familie, alegeri grele și dileme reale, aducem perspective diferite, experiență și vulnerabilitate într-un dialog sincer, fără clișee și fără măști. Cu invitați, muzică și întrebări care nu caută răspunsuri perfecte, «Între noi fie vorba» este spațiul în care conversațiile necesare prind voce”, au spus cei de la Național FM despre emisiunea găzduită de Ioana Ginghină și Raluca Găină.

Colegă cu Raluca Găină, la radio

„Ne-am dorit o emisiune în care oamenii să se simtă liberi să fie ei înșiși și să discutăm deschis despre ceea ce ne preocupă cu adevărat. Nu căutăm răspunsuri perfecte, ci conversații relevante și sincere pentru viața de zi cu zi”, a afirmat Raluca Găină.

„Cred că avem nevoie mai mult ca oricând de spații în care să putem vorbi fără măști, despre ceea ce trăim cu adevărat. «Între noi fie vorba» este exact acest loc, o conversație sinceră între oameni care își împărtășesc experiențele, dilemele și bucuriile”, a încheiat Ioana Ginghină.

