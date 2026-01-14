Din câte se pare, angajații PRO TV care lucrează la emisiunea „La Măruță” au fost anunțați pe 12 ianuarie 2026, în cadrul unei ședințe, că show-ul dispare din grila de programe și că ultima ediție din acest an va fi difuzată pe 6 februarie.

Ultima ediție „La Măruță” va fi difuzată pe 6 februarie 2026

Într-un mesaj pe care l-a postat pe Instagram, Cătălin Măruță a dat de înțeles că decizia de a renunța la show i-a aparținut, afirmând că se gândește de mult la acest lucru.

„Vă mulțumesc tuturor celor care mi-ați dat mesaje de susținere și mi-ați transmis gânduri bune… E o alegere făcută cu inima, la timpul ei. Vă mulțumesc și celor care astăzi mi-ați făcut oferte de job. Vă sunt recunoscător și mă simt, evident, bine să văd și să simt dragostea voastră. Dar vreau să vă spun tuturor că nu e nimic dramatic sau scandalos în spatele informației că emisiunea de la TV se oprește într-o lună. E o decizie la care mă gândesc de niște ani deja.

Bine, am zis și in 2015, într-un interviu pentru Revista OK că la 40 de ani vreau să mă pensionez și, sincer, nici acum nu îmi fac calcule concrete pentru asta. Dar îmi doresc pentru mine și pentru fiecare dintre voi bucurii, timp cu familia, evoluție emoțională și profesională. Mă emoționează grija pe care mi-o purtați și atenția pe care mi-o acordați și vă mulțumesc încă o dată pentru tot. Până pe 6 februarie ne vedem la emisiune”, a scris prezentatorul pe internet.

Doar că s-a contrazis singur în cadrul ediției din 13 ianuarie 2026 a emisiunii „La Măruță”, când i-a anunțat pe telespectatori că show-ul va ajunge la final în curând.

Cătălin Măruță compară situația lui de la PRO TV cu cea a lui Xabi Alonso de la Real Madrid

Mesajul pe care l-a transmis în direct pe post a început cu o comparație din lumea fotbalului: a spus că misiunea emisiunii „La Măruță” a ajuns la final, precum și cea a Xabi Alonso la Real Madrid! Doar că antrenorul echipei din Spania nu și-a dat demisia, ci a fost dat afară de către club!

„Trebuie să le spunem și celor care încă nu au aflat: la fel ca misiunea lui Xabi Alonso la Madrid, și emisiunea «La Măruță» probabil că se apropie, ușor-ușor, de final. Am început cu emoție pe 22 octombrie 2007. Am crescut ușor, odată cu voi, telespectatorii, odată cu invitații noștri, uneori cu greșeli, alteori cu controverse, dar am învățat câte ceva de la voi, cei de acasă, din poveștile spuse aici, pe «Happylică», și de la oamenii talentați care ne trec pragul în fiecare zi”, a spus Cătălin Măruță în direct la PRO TV.

Astfel, chiar dacă pe internet a vrut să dea impresia că el și-a dat demisia, în timpul emisiunii live Cătălin Măruță a recunoscut subtil că a fost dat afară de PRO TV.

Faptul că prezentatorul a făcut o comparație cu situația lui Xabi Alonso de la Real Madrid nu este deloc întâmplătoare, se pare. Atât PRO TV, cât și echipa din Spania au anunțat în spațiul public faptul că decizia a fost una amiabilă, luată de comun acord.

Doar că informațiile care vin din spatele ușilor închise, atât din capitala Spaniei, cât și din Pache Protopopescu spun că Xabi Alonso a fost dat afară de Real Madrid, la fel cum ar fi făcut PRO TV cu Cătălin Măruță.